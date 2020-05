Hà Nội: Phát hiện thi thể người Hàn Quốc tử vong trên ban công chung cư

Chiều 3/5, theo Tổ quốc, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận thông tin phát hiện thi thể người Hàn Quốc tử vong trên ban công chung cư. Vụ việc xảy ra tại chung cư CT8 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 3/5, người dân tá hóa phát hiện một thi thể nam giới vắt vẻo trên lan can của ban công khu chung cư nên đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa hiện trường. Cơ quan chức năng xác định người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc, tử vong trong trạng thái bán khỏa thân, mặc quần đùi màu xanh. Nạn nhân bị mắc kẹt tại ban công, đầu chúi xuống đất.

Theo Hà Nội mới, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do người đàn ông này nhảy từ tầng cao của chung cư xuống. Công an phường Mỹ Đình ngay sau đó đã báo tin cho Công an quận Nam Từ Liêm đưa thiết bị cứu hộ tới hiện trường.

Hiện nguyên nhân cụ thể và danh tính nạn nhân vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 13/4, chị T.M.T (SN 1969, hộ khẩu ở quận Thanh Xuân) đã nhảy từ tầng cao của toà nhà A thuộc khu chung cư trên địa bàn phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội ), nghi tự tử. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân rơi từ trên cao xuống, trúng ô tô 4 chỗ đỗ bên dưới, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là người dân cư trú trên địa bàn phường Mộ Lao. Người này có biểu hiện của bệnh Trầm cảm , nguyên nhân tử vong có thể do tự tử. Được biết, trước đó người phụ nữ này đã từng 2 lần tự tử nhưng đã được cứu thoát.

Your browser does not support HTML5 video.

Bố mẹ cãi nhau, bé gái 12 tuổi nhảy lầu tự tử

Xem thêm: Bí ẩn nguyên nhân giảng viên Đại học Ngân hàng TP HCM rơi từ tầng 14 xuống đất tử vong

Chi Nguyễn (t/h)