Phát hiện thi thể nữ công nhân nghi bị sát hại trong phòng trọ

Ngày 10/5, theo báo Giao thông, lãnh đạo xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ , tỉnh Phú Thọ cho biết người dân địa phương vừa bất ngờ phát hiện thi thể nữ công nhân trong phòng trọ. Nạn nhân được xác định là chị P. (24 tuổi, quê huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), thuê phòng trọ ở gần Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch. Chị P. là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, do không thấy chị P. đi làm, người thân nạn nhân đã tới nhà trọ tìm. Khi chủ nhà trọ mở cửa phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện chị P. đã chết, nghi bị sát hại . Người dân sau đó đã báo tin cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Theo VTC , công an tỉnh Phú Thọ cho hay nạn nhân đã qua đời cách đây vài ngày, nguyên nhân tử vong chưa rõ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, tối ngày 7/5, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) nhận được tin báo về một người đàn ông tử vong trong căn phòng khép kín ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, khi ông ng N.V.H. (53 tuổi) đi nhậu về thì xảy ra cãi vã với vợ là bà N.T.H. (51 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo). Thấy vậy, con trai ông H. là N.M.T. (28 tuổi) đến can ngăn, trong quá trình xô xát T. đã đẩy ngã ông H.

Ảnh minh họa

Sau đó, ông H. đứng dậy đi vào trong nhà, khóa kín cửa, bà H. đi sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Khoảng 1 tiếng sau, mẹ ông H. sang nhà không thấy ai, khi kiểm tra thì phát hiện ông H. đã tử vong, liền báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy xương sườn.

Chi Nguyễn (t/h)