Phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy khi đi tìm người say rượu rơi xuống “hố tử thần” ở Hà Giang

Liên quan đến vụ việc đi tìm người say rượi ở “hố tử thần” phát hiện thi thể nữ đang phân hủy, trưa 25/2, ông Lý Mí Pó – CHủ tịch UBND xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ) cho biết: Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân rơi xuống hố, đồng thời xác minh danh tính thi thể nữ đang phân hủy.

Theo vị chủ tịch xã, hiện các đơn vị chức năng gồm Công an, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Đồng Văn huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm. Vì địa hình khu vực này hiểm trở nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng chưa tiếp được đến đáy hố.

Nhưng trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng phát hiện ra một thi thể nữ giới. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy. Qua khám nghiệm sơ bộ thấy trên người vẫn còn nguyên quần áo, song không tìm thấy giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân

Hiện cơ quan chức năng đã đưa thi thể về nhà xác đề tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của nạn nhân nữ song bước đầu xác minh có thể đây là người ở địa phương.

Còn về vụ việc nam thanh niên say xỉn bị mất tích, đêm ngày 23/2, hai thanh niên điều khiển xe máy đi qua dốc tại thôn Tìa Súng, xã Sủng Trái để về nhà. Nhưng đang lên dốc thì xe hết xăng, phanh không ăn nên xe bị lùi xuống hố sâu hơn 100 mét. Vụ việc khiến 1 người rơi xuống hố, một người may mắn thoát chết vì kẹt trên miệng hố.

Danh tính hai người: Nạn nhân rơi xuống hố là Sùng Mí S., còn người may mắn thoát chết là Sùng Mí L.. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân rơi xuống hố và điều tra vụ án thi thể nữ đang phân hủy.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nằm trong hòm suốt nửa tháng ở bãi rác

Nga Đỗ (t/h)