Phát hiện, thu giữ hơn 1,2 tấn thịt và trứng non không đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc xuất xứ

Hơn 902 kg thịt vịt và 300 kg trứng non, không đủ giấy tờ chứng minh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập kết tại 1 kho xưởng số 34 Đê Quai, phường Tứ Liên, được cơ quan chức năng quặn Tây Hồ (Hà Nội) phát hiện.



Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ, Hà Nội , vào chiều ngày 21/12, đơn vị cùng phối hợp cùng Đội QLTT số 11 – Cục QLTT Hà Nội, ập vào kiểm tra kho xưởng ở địa chỉ 34 Đê Quai, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Lô hàng trên đã được tịch thu, xử lý

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều tủ chứa 300 kg trứng non và 902 kg vịt đã thịt, không có giấy tờ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm . Theo ông Chu Văn Cơ, cán bộ trạm chăn nuôi và thú y quận Tây Hồ cho biết, bằng ghi nhận cảm quan, tất cả lô hàng này không đảm bảo vệ sinh, bao bì, điều kiện bảo quản không đảm bảo.

Trao đổi về vụ việc, đại diện đội quản lý thị trường số 11 cho biết, số hàng này bao bì có gắn chữ nước ngoài có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc : "Theo như chúng tôi số sản phẩm này có dậu hiệu bốc mùi không đảm bảo vệ sinh".

Bao bì, nhãn mác ghi chữ nước ngoài

Được biết, chủ cửa hàng là anh Nguyễn Như Mai (50 tuổi, ở phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội). Người này khai nhận, đã thu mua thịt vịt, trứng non ở Quảng Ninh rồi chuyển về tập kết tại kho để bán cho các nhà hàng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định của Pháp luật





Tất cả không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm

Trước đây, vào ngày 20/12, tại phường Phú Diễn (Hà Nội), lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất một căn nhà trọ trên địa bàn, phát hiện hàng loạt đùi gà tây đông lạnh đã bốc mùi hôi thối đang được cơ sở này sơ chế để bán ra thị trường.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên chiếc xe tải của cơ sở này còn hàng chục thùng đùi gà tây đông lạnh. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trên sản phẩm đã xuất hiện dấu hiệu nấm mốc, hư hỏng.Theo đó, với giá nhập vào khoảng 40.000 đồng/kg, qua tay cơ sở này phù phép, đùi gà tây thối được đưa lên mạng xã hội rao bán với giá hơn 100.000 đồng/kg. Nguy hại hơn đây là món ăn đặc sản, được nhiều người dân ưa chuộng và thay thế trong những ngày thịt lợ khan hiếm, trong khi thực phẩm chưa có kiểm định rõ ràng.

Theo Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 28, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Phan Duy Vĩnh cho biết: "Số hàng này khoảng 1 tấn, nhập từ nước ngoài về và không có nhãn phụ bằng chữ Việt Nam. Chúng tôi đã cùng các lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ, tiến hành tiêu hủy số hàng nêu trên".

Your browser does not support HTML5 video.

Hơn 1 tấn đùi gà tây hôi thối suýt được bán ra thị trường - VTV 24