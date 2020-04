Phát hiện tiền và vàng gần 200 triệu trong chiếc tủ sắt cũ, người ve chai nghèo lập tức làm điều này

Chiều tối ngày 26/4, anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi ; làm nghề thu mua ve chai) thấy chiếc chiếc tủ sắt cũ của gia đình anh Nguyễn Tiến Phúc (50 tuổi, ngụ xã Đức Nhuận) để ngoài đường nên hỏi mua với giá 20.000 đồng.

Sau khi chở chiếc tủ về đến nhà, anh Duy mở ra xem thì phát hiện bên trong có 1 chiếc túi nilon tối màu. Từ vết rách trên bao nilon, anh Duy cùng các thành viên khác trong gia đình thấy bên trong có xấp tiền mặt.

Không ngần ngại, anh Duy đã mang chiếc túi tới nhà ông Phạm Nê - trưởng Công an xã Đức Nhuận để trình báo sự việc. Tại đây, trước sự chứng kiến của ông Phạm Nê, anh Duy đã mở túi để kiểm tra số tài sản. Sau kiểm đếm, anh Duy phát hiện có 180 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhẫn, vòng vàng khoảng 1,3 lượng. Tổng số tài sản trong túi ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng.

Sau đó, công an xã Đức Nhuận đã tìm hiểu thông tin và nắm được gia đình anh Nguyễn Tiến Phúc chính là chủ nhân của số tài sản trong chiếc tủ sắt. Ngay trong tối cùng ngày, toàn bộ số tài sản đã được trao lại cho vợ chồng anh Phúc.

Anh Duy trao trả tài sản cho khổ chủ. Ảnh: Người Lao Động

Chị Đinh Thị Nữ - vợ anh Phúc cho biết, chỗ tiền và vàng trong tủ sắt là do chị dành dụm cất giấu suốt 10 năm nay để sửa sang nhà cửa. Khi phát hiện chồng bán mất chiếc tủ, chị đã sốc tới mức ngất lịm.

"Trong lúc tôi đi xúc cát thuê, chồng tôi ở nhà không biết việc nên đã đem bán đồng nát. Khi hay tin mất tiền, vàng, tôi ngất lịm. May sao, gặp anh Duy có lòng tốt đã mang trả lại toàn bộ. Tôi thực sự rất biết ơn", chị Nữ tâm sự với phóng viên Người Lao Động.

Your browser does not support HTML5 video.

Ông Huỳnh Văn Ảnh - Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận cho biết, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn xã có người nhặt được số tiền có trị lớn như vậy và tự nguyện trả lại cho người đánh mất.

Theo ông Ảnh, gia đình anh Lư Ngọc Duy là hộ cận nghèo, gia đình có điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Bản thân anh Duy bị bệnh tim nặng, cha mẹ già yếu, vợ thất nghiệp. Vợ chồng anh Duy có 2 đứa con còn nhỏ và cũng bị bệnh, cả gia đình chỉ trông vào nguồn thu nhập từ việc thu mua ve chai dạo của anh Duy.

Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

"Nhưng khi phát hiện số tiền vàng trị giá hơn 200 triệu, anh đã có hành động rất đáng khen ngợi và trân trọng", Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận cho biết.

Kiều Đỗ (t/h)