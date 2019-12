Phát hiện tình tiết lạ về 3 viên than tổ ong xếp chồng lên nhau trong vụ 3 người tử vong ở Hà Nội

Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị phát hiện tình tiết lạ về 3 viên than tổ ong xếp chồng lên nhau tại hiện trường vụ án mạng khiến 3 người tử vong trên địa bàn quận.

Liên quan đến vụ 3 người tử vong tại nhà riêng, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây là một vụ tự tử. “Do đây là vụ tự tử nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê để an táng sau khi phát hiện”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời một lãnh đạo Công an quận.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 28/12, tại ngôi nhà ở phường Phúc Diễn phát hiện 3 thi thể trong một căn phòng nhỏ. Hai nạn nhân được xác định khá trẻ, trú tại Hà Nội. Nạn nhân thứ 3 có hình dáng bên ngoài khá giống nam giới nhưng thẻ căn cước ghi là nữ giới.





Trong quá trình điều tra, Công an phát hiện tại phòng các nạn nhân có một bếp than tổ ong và bên trong có 3 viên than xếp chồng lên nhau. Căn phòng khá chật và có nghi ngờ than tổ ong chính là nguyên nhân gây tử vong. Tại hiện trường cũng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh, nghi vấn họ mắc bệnh Trầm cảm

Ảnh minh họa





Theo tờ Lao động, vị tổ trưởng tổ dân phố nơi phát hiện sự việc cho biết, ngôi nhà này đứng tên bố nạn nhân mua vào năm 2003. Do người này không ở đây nên tổ trưởng tổ dân phố cũng không nắm được thông tin về gia đình.





Cũng theo vị tổ trưởng này, khi tiếp cận hiện trường , bạn thân của nạn nhân cho biết đã nhận được tin nhắn thông báo tự tử. Khi gọi điện không được nên đã báo với gia đình nạn nhân. Thời điểm mọi người có mặt thì gõ cửa không được nhưng trên tầng vẫn thấy bật đèn nên đã gọi thợ đến phá khóa.





“Tôi nghe bố cô gái kể lại, cô này bị trầm cảm, mà 2 cô bạn cũng vậy. Trước đó, con gái chủ nhà đã từng nhảy từ lầu 3 xuống tự tử nhưng không chết. Lần này lại sử dụng phương pháp khác để tự tử”.





Theo một nhân chứng khác ở hiện trường, ba cô gái sống trong ngôi nhà này quê ở Hải Dương, Tuy nhiên, các nạn nhân ít giao tiếp với hàng xóm, không hay có nhà nên cũng rất ít gặp.





Hiện tại nguyên nhân tử vong có đúng là do than tổ ong hay không vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trầm Cảm: Từ suy nghĩ đến việc làm

Thu Nga (t/h)