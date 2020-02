Phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona do lây truyền từ mẹ sang con

Hãng thông tấn Reuter ngày 5/2, đăng tải thôn tin gây chấn động về trường hợp em bé mới chào đời đã bị nhiễm virus corona. Một thai phụ ở Vũ Hán bị nhiễm virus crona đã hạ sinh em bé hôm 2/2. Ngay sau khi chào đời em bé được cách ly và xét nghiệm sau 30 tiếng.

Các bác sĩ lo ngại chủng mới của virus corona có khả năng lây truyền từ mẹ sang con



Các trường hợp này được bác sĩ đưa ra cùng lời cảnh báo về con đường lây nhiễm mới của virus corona. Không loại trừ khả năng virus corona có thể lây truyền từ mẹ sang con.



Để chăm sóc tốt nhất cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nhiễm virus corona, Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán đã quy hoạch một khu vực riêng dành bà bầu nghi nhiễm bệnh.

Đáng nói mới ngày hôm qua 4/2, trang China Daily của Chính phủ Trung Quốc đưa tin về một trường hợp thai phụ nhiễm virus corona nhưng vẫn sinh con an toàn. Đó là một bà bầu ởmắc bệnh khi mang thai từ tuần thứ 38. Các bác sĩ đã xem xét tình trạng của thai nhi và quyết định mổ lấy thai để đảm bảo tính mạng cả mẹ và bé



Ca mổ diễn ra suôn sẻ hôm 30/1 và một bé gái chào đời nặng hơn 3kg. Bé gái được cách ly ngay sau khi sinh và theo dõi sức khỏe. Chỉ số apgar của bé đạt tới con số 10, xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính.

Em bé chào đời hôm 30/1 được 2 lần xét nghiệm virus corona cho kết quả âm tính



Trước đó, tại một cuộc họp báo do Ủy ban Y tế Quốc gia (Trung Quốc) ngày 1/2, bà Zhao Yangyu, Trưởng khoa Sản, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, đến thời thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định chính xác liệu virus corona có truyền từ mẹ sang thai nhi hay không. Tuy nhiên, bà Zhao vẫn đặc biệt lưu ý về hiện tượng sốt và nhiễm virus sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn của thai nhi đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ.



Hiện các chuyên gia chưa thể đưa ra lời giải chính xác về các trường hợp này. Không loại trừ khả năng virus corona "ngủ đông" trong cơ thể và mất nhiều thời gian ủ bệnh nên chưa thể phát hiện ra.



Bác sĩ Li Xingwang - lãnh đạo khoa bệnh truyền nhiễm tại một bệnh viện ở Bắc Kinh cho hay, những người mang virus corona "ngủ đông" thường nhiễm bệnh từ những người đã phát bệnh.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm và tình trạng bệnh còn phụ thuộc vào lượng virus trong cơ thể. "Bệnh nhân mang ít virus hơn sẽ có ít khả năng lây nhiễm hơn", ông Li nói.

Your browser does not support HTML5 video.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona