Phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona không có tiền sử đi đến Trung Quốc

Ngày 28/1, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato xác nhận có thêm 2 ca nhiễm virus corona mới. Đáng nói trong số này có một trường hợp mắc bệnh dù chưa từng đặt chân đến Trung Quốc.

Người dân Tokyo, Nhật Bản đeo khẩu trang đề phòng nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: Reuter

Đó là một người đàn ông 60 tuổi làm nghề lái xe taxi tại tỉnh miền tây Nara. Ông phát bệnh và nhập viện điều trị vào ngày 25/1. Theo đài NHK, người này chưa từng đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc - nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus corona.



Điểm đáng ngờ duy nhất mà bệnh nhân cung cấp cho các bác sĩ. Đó là ông này từng lái xe chở du khách từ Vũ Hán 2 lần trong tháng 1. Đây là trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện mà không có tiền sử đi đến vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc.



Trường hợp còn lại là một người đàn ông tầm 40 tuổi từ Vũ Hán, đến Nhật từ ngày 20/1 rồi phát bệnh viêm phổi.

Vì virus corona có khả năng lây lan trong thời gian ủ bệnh nên Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đang tiến hành kiểm tra Sức Khỏe của những người đã tiếp xúc với hai người bệnh này trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản đã có 6 trường hợp mắc bệnh viêm phổi do virus corona mới.

Điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus corona tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong một diễn biến khác, Kyodo News đưa tin, Nhật Bản đang chuẩn bị một chuyến bay để "trao trả" khách du lịch người Vũ Hán về nước. Dự kiến máy bay cát cánh tối 28/1 từ Tokyo mang theo khẩu trang và đồ bảo hộ đến Vũ Hán. Chuyến bay sẽ chở khoảng 200 người và quay về Nhật Bản vào sáng 29/1.



Mặt khác, khoảng 650 người Nhật đang ở Trung Quốc nói rằng muốn về nước. Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho biết đang sắp xếp thêm các chuyến bay để đưa người dân về, trước đó, người dân sẽ được kiểm tra sức khỏe kỹ càng. Đồng thời, người dân sẽ phải theo dõi sức khỏe trong 2 tuần sau khi về nước.

Nội các Nhật Bản đã thông qua kế hoạch coi dịch viêm phổi do virus corona mới là “bệnh truyền nhiễm được chỉ định”. Động thái này có nghĩa chính quyền có quyền và trách nhiệm bắt buộc đưa người dân vào Bệnh viện nếu phát hiện bệnh.



Tính đến ngày 28/1, tại Trung Quốc đã có 107 người chết và hơn 4.500 người mắc bệnh viêm phổi do virus corona mới.

