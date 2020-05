Sốc: Phát hiện virus SARS-CoV-2 trong 'tinh binh' của nam bệnh nhân mắc COVID-19

Cho đến nay, dịch bệnh COVID-19 được xác định chủ yếu lây nhiễm qua các giọt bắn từ đường hô hấp của người mắc bệnh khi những người này ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Ngoài ra, virus corona chủng mới cũng được phát hiện trong nước bọt, nước tiểu và phân của người bệnh.



Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện ra virus corona trong tinh dịch bệnh nhân nam mắc COVID-19. Phát hiện này mới được công bố hôm 7/5 trên tạp chí y khoa JAMA Network Open.

Ảnh minh họa.



Báo Lao Động dẫn lại thông tin từ The Guardian cho biết, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã xét nghiệm tinh dịch của những bệnh nhân nam mắc bệnh. Theo đó, họ đã phát hiện một nhóm nhỏ có chứa virus SARS-CoV-2 trong tinh dịch, mở ra một khả năng lây nhiễm mới của dịch bệnh đó là qua đường tình dục.



Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, các nhà nghiên cứu đến từ Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, các nhà nghiên cứu đến từ Bệnh viện thành phố Thương Khâu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã đặt giả thuyết rằng, tinh dịch của bệnh nhân có thể chứa virus và tìm cách chứng minh.



Họ đã lấy mẫu tinh dịch của 38 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong độ tuổi từ 15-50 tuổi. Kết quả cho thấy, 6 người trong số này (tương đương với 16%) trong tinh dịch có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số đó, 4 đang ở "giai đoạn nhiễm trùng cấp tính" và 2 trong số họ đang "hồi phục".

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, phát hiện này mới ở mức sơ bộ bởi mẫu nghiên cứu nhỏ, chỉ có một ít nam giới bị nhiễm bệnh. Do đó, họ cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định COVID-19 có lây qua đường tình dục hay không.



"Nếu có thể chứng minh virus corona chủng mới có thể lây truyền qua đường tình dục thì đây chính là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan", nghiên cứu khẳng định.



Nhóm tác giả cũng nêu trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa uy tín của Hiệp hội Y khoa Mỹ rằng, những nghiên cứu tiếp theo cần liên quan đến thông tin chi tiết về phát tán virus, thời gian sống và mức độ tập trung trong tinh dịch.



Trước đây, hồi tháng 2-tháng 3 cũng có một nghiên cứu tiến hành trên 12 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc, kết quả tất cả các mẫu tinh dịch đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tác dụng lâu dài của virus với sinh sản nam giới vẫn chưa được biết đến.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày

Thùy Nguyễn (t/h)