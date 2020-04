Phạt nam thanh niên 2 triệu đồng vì trốn cách ly đi… thắp hương cho bố bạn gái

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ) thông báo, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính một trường hợp tự ý trốn cách ly đi dự đám ma. Người này là anh V.V.T. (SN 1991, trú tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân).

Theo thông tin từ UBND xã Kỳ Tân, sáng ngày 1/4, anh T. từ Dĩ An ( Bình Dương ) về quê ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân. Sau đó, anh T. được cơ quan y tế tiến hành kiểm tra Sức Khỏe , yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo đúng quy định.

Tuy nhiên, ngày 2/4, anh T. nhận được tin báo bố bạn gái ở xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) mất. Bỏ mặc lệnh cách ly, anh T. lấy xe máy chạy một mạch sang nhà bạn gái để thắp hương cho người quá cố.

Sau đó sự việc bị lực lượng chức năng xã Kỳ Thượng phát hiện. Xã Kỳ Thượng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời báo lại sự việc đến xã Kỳ Tân để tiến hành xử lý.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe người trở về từ vùng dịch

Nhận được tin báo, chính quyền xã Kỳ Tân tiến hành kiểm tra, xác minh. Sau đó có buổi làm việc với anh T., cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng theo Nghị định 176/2003 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Trong ngày 6/4, UBND xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã tiến hành xử phạt hành chính 2 triệu đồng với đối tượng Lương Văn Hùng (26 tuổi, người địa phương) vì hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo nghị định 176 của Chính phủ.

Cụ thể, ngày 25/3, Hùng từ TP HCM về quê và cam kết với chính quyền địa phương sẽ tự cách ly ở nhà. Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành. Chiều ngày 5/4, Hùng cùng 4 thanh niên khác đi bắt cá bằng xung điện thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau đó cơ quan chức năng tiến hành xử phạt 2 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người, không chấp hành quy định cách ly đối với người trở về địa phương từ vùng có dịch. Ngoài ra, Hùng còn bị phạt vì dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, mức phạt 3 – 5 triệu đồng.

Nga Đỗ (t/h)