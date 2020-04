Giải cứu người đàn ông gù gập người như sâu đo, suốt 10 năm qua không thể nằm ngửa ngủ

TS Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm khoa Chấn thương, Chỉnh hình cột sống, BV TƯ Quân đội 108 cho biết, khoa vừa thực hiện ca nắn chỉnh biến dạng cột sống cho một bệnh nhân “siêu gù”.

Bệnh nhân là anh Lê Đình Q., 44 tuổi ở TP. Bắc Ninh, phát hiện bệnh viêm cột sống dính khớp cách đây 23 năm và bị gù cột sống từ 15 năm trước.

Bệnh nhân siêu gù trước khi phẫu thuật

Qua tìm hiểu, đầu tháng 4 vừa qua anh mới tới khám tại BV TƯ Quân đội 108. TS Hậu cho biết, khi kiểm tra, bệnh nhân được chẩn đoán gù toàn bộ cột sống T7L4 lên tới 112 độ do viêm cột sống dính khớp. Điều may mắn là dù khớp bị biến dạng nhiều năm nhưng, các khớp vai, khớp háng, khớp gối của bệnh nhân vẫn vận động bình thường.

Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ đi đến quyết định phẫu thuật cố định cột sống T8-S1, cắt V xương thân đốt L4, L1, nắn chỉnh biến dạng gù và ghép xương cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ, trong đó các bác sĩ mất tới 3-4 tiếng để cắt, đục xương, nắn chỉnh cột sống. Khó khăn lớn nhất của ca phẫu thuật là làm sao nắn chỉnh biến dạng gù tối đa nhất nhưng không gây liệt 2 chi dưới.



TS Hậu phân tích, bệnh nhân này gù rất nặng, ekip đã phải cắt V xương 2 vị trí thân đốt là L4 và đĩa đệm T12L1 cùng một phần xương thân đốt L1. Can thiệp xương thân đốt càng lên cao thì mức độ, nguy cơ tổn thương thần kinh càng lớn, đặc biệt là tổn thương tủy ngang có thể gây liệt cả 2 chân, bí tiểu tiện và đại tiện.

Vì tình trạng biến dạng cột sống nghiêm trọng nên các bác sĩ đã phải rạch đường mổ dài hơn 60 cm và đặt tới 16 vít với 2 thanh dọc xương sống.

Bệnh nhân bình phục, cao thêm 34 cm sau phẫu thuật



Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh ngoài sự kỳ vọng của các bác sĩ. Ngày thứ 4 sau mổ, anh Q. bắt đầu tập ngồi dậy và tập đi lại từ ngày thứ 6.



2 tuần sau mổ, dáng đứng, dáng đi lại của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân cao hơn 34 cm so với trước mổ, tầm nhìn không còn bị hạn chế, đã có thể nằm ngửa.

Bệnh viêm cột sống dính khớp là bệnh lý viêm mạn tính kéo dài đặc trưng bởi tình trạng đau và cứng cột sống tiến triển. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh.



Bệnh có 2 đặc điểm chính là hiện tượng viêm và xơ hóa, canxi hóa các dây chằng, bao khớp đặc biệt tại vị trí cột sống, các điểm bám gân.

Gù cột sống nặng không chỉ mất thẩm mỹ mà còn làm hạn chế chức năng hô hấp, đau thắt lưng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống.

Bệnh viêm cột sống dính khớp. Video: HainoiTV