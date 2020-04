Phẫu thuật nội soi lấy chiếc kim khâu dài 4cm trong lồng ngực bé gái 3 tuổi

Sau khi tiến hành phẫu thuật được 4 tiếng, sức khỏe của bé C. đã dần ổn định và có thể sinh hoạt bình thường. May mắn bé không bị tổn thương mạch máu hay thần kinh.

Bệnh nhân là bé gái 3 tuổi đến từ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. gia đình bệnh nhi cho biết, 2 ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi đùa bé vô tình nằm vào chiếc kim khâu và có biểu hiện đau vai phải nên được đưa lên bệnh viện tỉnh.



Tại đây, các bác sĩ phát hiện lồng ngực phải của C. có dị vật, nghi là kim khâu nên lập tức chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi chụp X-quang và cắt vi tính lồng ngực, các bác sĩ BV Nhi phát hiện mặt trước xương bả vai có dị vật hình kim khâu nên chỉ định phẫu thuật nội soi để lấy dị vật khỏi cơ thể.

Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi để lấy dị vật khỏi cơ thể.



Báo Sức khỏe Đời sống dẫn lại lời của bác sĩ Nguyễn Minh Khôi, khoa Ngoại tổng hợp và là người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi chia sẻ: "Trong quá trình phẫu thuật nội soi bằng 03 trocar đi vào tổ chức giữa cơ dưới vai và cơ thang, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm lẫn trong các sợi cơ là chiếc kim khâu dài 3.8cm, đầu nhọn. Sau 1giờ, dị vật đã được lấy ra hoàn toàn, không đứt gãy”.



Chia sẻ thêm về trường hợp này, TS.BS Phạm Duy Hiền – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, việc dị vật sắc nhọn chui vào cơ thể trẻ em vốn là một tai nạn thường gặp và rất nguy hiểm.

Do đó, khi sử dụng xong các đồ vật sắc nhọn (đặc biệt là có kích thước nhỏ) thì người lớn nên cất gọn vào nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ. Nếu chẳng may đánh rơi những đồ này thì cần phải tìm lại bằng được, tránh vương vãi ra nhà.

Kim khâu dài 4cm được lấy ra khỏi cơ thể cháu bé.

Việc lấy dị vật thành công ra khỏi cơ thể của trẻ còn là thách thức rất lớn với các y bác sĩ. Đặc biệt khi các dị vật nhỏ, sắc nhọn di chuyển và nằm lẫn trong các khối cơ sâu.

Theo BS Hiền, dị vật được các bác sĩ xác định chính xác trong trường hợp của cháu C là nhờ phim chụp cắt lớp 128 dãy có dựng hình kết hợp phẫu thuật nội soi vào khoang dưới cân nông. Phương pháp này giúp giảm sang chấn, tổn thương tổ chức và thẩm mỹ sau mổ.

May mắn thay, sau khi phẫu thuật được 4 tiếng Sức Khỏe của bé C đã dần ổn định và có thể sinh hoạt bình thường. Tay bé đã có thể hoạt động bình thường, bé không bị tổn thương mạch máu hay thần kinh.

Thùy Nguyễn (t/h)