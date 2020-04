Phi công người Anh đã xét nghiệm âm tính nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, tổn thương phổi ngưng tiến triển tuy nhiên thông khí còn rất hạn chế, tình trạng rối loạn đông máu nặng vẫn chưa cải thiện. Theo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 mới nhất bằng kỹ thuật RT-PCR ở cả bệnh phẩm dịch rửa phế quản và dịch mũi họng đều đã âm tính.

Hiện tại, bệnh nhân không sốt, nằm yên (có sử dụng thuốc an thần), tiếp tục thở máy xâm nhập, oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) và lọc máu liên tục ngày thứ 6.

Nam phi công người Anh vẫn phải can thiệp ECMO

BV Bệnh Nhiệt đới thường xuyên cập nhật tình hình và xin ý kiến hội đồng chuyên môn cấp quốc gia để thống nhất hướng điều trị tiếp theo. Theo ý kiến hội chẩn của Hội đồng chuyên môn cấp quốc gia mới nhất, ngoài các can thiệp hồi sức hô hấp tuần hoàn chuyên sâu như trên, các bác sĩ điều trị tình trạng rối loạn đông máu ở bệnh nhân 91 tập trung theo hướng hội chứng HIT (Heparin-induced thrombocytopenia - Giảm tiểu cầu do Heparin).



Nam phi công người Anh 43 tuổi hiện là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất trên cả nước. Đây cũng là bệnh nhân duy nhất phải can thiệp ECMO.



Lý giải về việc tại sao nam phi công còn trẻ, Lý giải về việc tại sao nam phi công còn trẻ, Sức Khỏe tốt nhưng tình trạng diễn tiến nặng, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin, bệnh nhân 91 có sức khoẻ tốt nhưng tiến triển nặng ngoài do độc tính của virus còn một phần do bệnh nhân bị béo phì với chiều cao 1,83 m, nặng 100 kg.



Bệnh nhân này cũng có phản ứng miễn dịch rất mạnh, khả năng đáp ứng điều trị kém.

Bệnh nhân 91 là ca mắc COVID-19 đầu tiên liên quan đến ổ dịch bar Buddha. Bệnh nhân có triệu chứng ngày 17/3 rồi chủ động đi thăm khám và được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 20/3.

Bệnh nhân 91 hiện là bệnh nhân cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM



Tình trạng bệnh nhân chuyển xấu phải thở máy xâm nhập từ ngày 5/4 và ngày 6/4 phải can thiệp ECMO do suy đa tạng. Từ ngày 7/4 bệnh nhân không còn sốt, được ngưng thuốc vận mạch.

Tính đến 9h sáng 12/4, TP.HCM chỉ còn 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly điều trị tại 3 cơ sở y tế được phân công chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19.



Trong đó, chỉ có BN 91 là rất nặng đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, 14 trường hợp còn lại đều ổn định (gồm13 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, 1 trường hợp tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ).

