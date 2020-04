Phi công người Anh dương tính trở lại sau 1 ngày xét nghiệm âm tính, vẫn trong tình trạng nguy kịch

Sáng 13/4, theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân số 91 (phi công người Anh, 43 tuổi) có kết quả xét nghiệm PCR ngày 12/4 dương tính trở lại sau 1 ngày âm tính trước đó.

Tình hình mới nhất đến sáng cùng ngày, bệnh nhân nằm yên, có dùng thuốc an thần, đồng tử hai bên đều. Bệnh nhân phản xạ ánh sáng tốt, sinh hiệu ổn, không sốt và dùng thuốc vận mạch liều thấp.

Bệnh viện đánh giá vấn đề hiện tại của bệnh nhân chính là tình trạng rối loạn đông máu nặng, tổn thương phổi còn tiến triển xấu, bạch cầu tăng.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tích cực tại Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Hiện tại, bệnh nhân 91 tiếp tục được can thiệp điều trị, ECMO (tim phổi nhân tạo) và chỉnh liều thuốc theo diễn tiến, lọc máu hấp phụ kháng thể, kháng nấm.

Trước đó, bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, chia sẻ đội ngũ y bác sĩ bệnh viện vẫn đang cố gắng nỗ lực hết sức, huy động toàn lực gồm tất cả các trang thiết bị hiện đại và thuốc tốt nhất để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân. Cùng với đó đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng sang phối hợp điều trị cùng bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Theo ý kiến hội chẩn của Hội đồng chuyên môn cấp quốc gia về tình hình phi công người Anh, ngoài các can thiệp hồi sức hô hấp tuần hoàn chuyên sâu như trên, các bác sĩ điều trị tình trạng rối loạn đông máu ở bệnh nhân 91 tập trung theo hướng hội chứng HIT (Heparin-induced thrombocytopenia - Giảm tiểu cầu do Heparin).

Nam phi công người Anh 43 tuổi hiện là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất trên cả nước và là người duy nhất phải can thiệp ECMO. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên liên quan đến ổ dịch bar Buddha.

Bệnh nhân có triệu chứng ngày 17/3 rồi chủ động đi thăm khám và được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 20/3. Từ ngày 5/4, tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, phải thở máy xâm nhập, đến ngày 6/4 phải can thiệp ECMO do suy đa tạng. Ngày 7/4 bệnh nhân hạ sốt.

Dù trẻ tuổi và có Sức Khỏe tốt nhưng do cơ địa béo phì cao 1,83m nặng tới 100kg cùng hệ miễn dịch phản ứng mạnh khiến tình trạng của nam phi công trầm trọng. Bệnh nhân này cũng có phản ứng miễn dịch rất mạnh, khả năng đáp ứng điều trị kém.

Thiết bị can thiệp ECMO

Theo TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, hiện tượng tồn tại virus kéo dài có thể góp phần làm bệnh tình nghiêm trọng hơn ở người này. Bởi khi còn sự hiện diện của virus thì còn gây ra phản ứng viêm/miễn dịch trong cơ thể người bệnh, hay còn gọi là hội chứng giải phóng cytokine hay cơn bão cytokine.

Các chuyên gia cho hay, kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ trở lại sau 1-2 lần âm tính, sau đó xét nghiệm dương tính nhẹ kéo dài nhiều ngày trước khi âm tính là hiện tượng phổ biến trong các bệnh nhân Covid-19 đã được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ.







