Phì cười drama game hot Adorable Home: Đòi li dị vì chồng nghèo, săn bí kíp cưới trúng con chủ tịch

Thế nhưng cuộc sống vốn không phải màu hồng, cũng chính từ đây nhưng ấm ức trong lòng chị em hình thành, đến độ dân tình còn rủ nhau bỏ chồng cơ mà. Trước đó hãy xem sự éo le mà họ gặp phải với đức lang quân ảo nhé!

Anh chồng mái bổ luống là lựa chọn hàng đầu của hội chị em, vừa điển trai lại nghe đồn là làm chủ tịch.

Không anh chồng mái chẻ thì anh chồng đầu đinh như chủ quán nhậu DanBam cũng được nhỉ?

Nhưng đừng vội nghe thiên hạ đồn, mái bổ luống nhà người ta như vậy còn mái bổ luống nhà mình thì lèo tèo vài tim. Thôi thì chia tay đi chứ còn chồng con gì nữa.

Trần đời có chồng nào cầm hộp bento đi biền biệt 2 ngày trời mới về không? Ngoài đi với Tuesday thì còn lý do nào khác được nữa chứ.

Chồng ở lỳ trong nhà ngắm cá không chịu đi làm thế này thì cũng ly hôn đi, không nói nhiều.

Dẫu biết ly hôn là bay mất 1000 "tim" nhưng tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị cơm, cuối cùng cho được 146 "tim" thì nước non gì.

Bao nhiêu năm kiếp fan girl cuối cùng cũng đến ngày được thoả mong ước làm vợ idol rồi. Hỡi những Lý Hiện, Oh Sehun, Lee Minho, Dylan, Namjoon, ChanYeol,... các anh có biết đã thành chồng của bao nữ nhân ở Việt Nam rồi không?

Hứa hẹn nhiều mà bây giờ anh thực hiện được bao nhiêu rồi hả chồng Lee Minho?

Theo Trí Thức Trẻ