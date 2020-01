Phí đổi tiền lẻ, tiền mới dịp cận Tết 'ngất ngưởng' tới 20%

Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp Tết đến nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới đầu năm để phục vụ cho việc đi chùa, công đức và mừng tuổi ngày càng gia tăng. Hầu hết người dân thưởng đổi tiền qua ngân hàng và các điểm đổi tiền tại "chợ đen".



Tuy nhiên trước đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đơn vị sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 . NHNN cũng đã thực hiện chủ trương này suốt nhiều năm, giúp tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Cũng vì lý do này, nhiều dịch vụ kinh doanh tiền lẻ, tiền mệnh giá thấp hoạt động công khai, sôi nổi.

Hiện nay, nhiều ngân hàng đáp ứng nhu cầu đổi tiền lẻ cho khách nhưng mức phân bổ có giới hạn nên chỉ dành cho khách VIP. Trang Người Đồng Hành dẫn lời nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Nội cho biết, năm trước anh được phân 1 thếp (100 tờ) các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Sang năm nay, 3 mệnh giá trên lại ít nên không phải ai cũng đổi được dù là khách VIP đi nữa; còn tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng nhiều hơn nên có thể đổi được nhiều cho khách. Trong khi đó, tại một ngân hàng quốc doanh, nhân viên tín dụng cho biết năm nay nhân viên làm việc dưới 1 năm sẽ được phân hạn mức 8 triệu đồng/người để đổi tiền lẻ cho khách hàng.



Theo Báo Công Thương, càng đến gần Tết số lượng các Fanpage đổi tiền lẻ trên Facebook “mọc” lên như nấm. Qua tìm hiểu một số Fanpage đổi tiền, bảng giá đổi tiền lẻ có mức giá chênh lệch khá cao. Với mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng, các chủ kinh doanh áp mức phí chung là “10 ăn 8” (tức đổi 10.000 đồng, khách nhận về 8.000 đồng), mệnh giá 500 đồng là “10 ăn 7” (tức đổi 10.000 đồng nhận về 7.000 đồng). Nhiều đầu mối khẳng định muốn đổi bao nhiêu cũng có, với các mệnh giá từ 500 đồng đến 5.000 đồng, mệnh giá càng thấp thì mức phí đổi càng cao.



Ở Hà Trung ( Hà Nội ), mức phí của hầu hết các mệnh giá là từ 15%-20%. Nếu muốn giảm phí, khách hàng phải đổi sớm và đổi số lượng lớn. Những năm trước, một vài điểm vẫn nhận đổi tờ 500 đồng thế nhưng năm nay chỉ nhận đổi mệnh giá thấp nhất là 1.000 đồng.

Chi phí đổi tiền ở phố Đinh Lễ và Hà Trung (Hà Nội) rất đắt đỏ, đặc biệt là với mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng. Theo một đầu mối đổi tiền tại Đinh Lễ, mức phí của 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng lần lượt là 20%, 13% và 10%, so với năm ngoái là đã giảm.



Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, tờ tiền 2 USD với hình ảnh 2 chú chuột mạ vàng thể hiện sự giàu sang phú quý, mang lại tài lộc cho gia chủ cũng được các shop kinh doanh bày bán. Được biết, một tép tờ 2 USD với khoảng 100 tờ sẽ có giá khoảng 5,2-5,4 triệu đồng.



Tết Nguyên đán này, đổi tiền lẻ mới ở đâu? Nguồn: VTC Now.

Thùy Nguyễn (t/h)