Phía sau tờ đơn ly hôn là cuộc chiến phân chia tài sản

Không đồng thuận với việc phân chia tài sản sau ly hôn của TAND quận Bắc Từ Liêm, chị N. gửi đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Sau khi tòa phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm về tranh chấp tài sản chung, chị N. đã gửi đơn tố cáo hành vi làm giả giấy tờ của chồng đến cơ quan điều tra. Vậy mới thấy, khi đã hết tình cạn nghĩa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Gia Lâm, anh T. khai, vợ chồng chỉ có tài sản chung là 2 chiếc nhẫn cưới, 2 xe máy cũ. Nếu đúng như lời khai của anh T. thì chuyện ly hôn này đã được giải quyết một cách dễ dàng. Thế nhưng, trong 6 năm lấy nhau, vợ chồng còn cùng mua một căn nhà tại quận Bắc Từ Liêm, chính vì thế tranh chấp tài sản bắt đầu nảy sinh, việc giải quyết ly hôn và phân chia tài sản được chuyển về TAND Quận Bắc Từ Liêm – nơi có tài sản chung trong hôn nhân của vợ chồng là căn hộ chung cư tại khu độ thị Greenstar.

TAND Quận Bắc Từ Liêm cho biết, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, anh T. khai vợ chồng có tài sản chung là căn hộ số 612, tại khu đô thị Greenstar (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) được mua với tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng. Thời điểm đặt bút ký mua căn nhà, vợ chồng anh chị chỉ có hơn 500 triệu đồng nên phải thế chấp căn hộ để vay 1,2 tỷ đồng. Anh T. cũng khai, do vợ thường xueyen đi chữa bệnh nên anh là người đứng tên căn hộ. Sau đó, do không có khả năng trả nên vợ chồng thống nhất bán căn hộ cho người khác với giá 1,8 tỷ đồng. Số tiền bán căn hộ, anh T. tất toán cho ngân hàng. Sau khi trừ khoản vay ngân hàng, anh xác định vợ chồng chỉ còn lại tài sản chung là 830 triệu đồng tiền lời từ việc bán căn nhà.

Về phần mình, chị N. cho rằng anh T. đã gian dối trong việc kê khai tài sản chung và công nợ chung của hai vợ chồng trong 6 năm sinh sống cùng nhau. Chị N. cho biết, trong thời gian chị điều trị tại bệnh viện , anh T. đã làm giả một số giấy tờ để bán căn hộ cho cô ruột và chú rể là ông N.V.T và bà C.T.T ở Bắc Giang. Trên giấy tờ pháp lý, căn hộ là tài sản chung trong hôn nhân nhưng khi ăn T. bán căn nhà chị N. không hề hay biết. Ngoài ra, trong phiên tòa xét xử, chị N. còn nói thêm, ngoài căn hộ chung cư 612, vợ chồng còn có một thửa đất tại Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Thừa đất đó anh T. nhờ bố đẻ đứng tên hộ. Cũng theo chị N. số nợ chung của hai vợ chồng là 205 triệu đồng do chị vay của 3 người khác. Các khoản vay này thông qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND quận Bắc Từ Liêm cho rằng, có sự mâu thuẫn trong lời khai của anh T. và chị N.. TAND đã tiến hành chưng cầu ý kiến từ phía ngân hàng về căn hộ 612. Ngân hàng xác nhận, ngày 23/10/2015, anh T. đã ký hợp đồng mua bán căn bộ với giá 1,8 tỷ đồng. Khi mua anh phải thanh toán trước số tiền tương ứng 30% giá trị hợp đồng là 549 triệu đồng. Đến ngày 16/11/2015, anh T. đã ký hợp đồng tín dụng số 5598/15/TD/II.24 để vay số tiền 1,2 tỷ đồng và dùng chính căn hộ trên để thế chấp và trả trong vòng 20 năm. Đến ngày 17/8/2017, anh T. làm thủ tục hợp đồng trước hạn, thanh toán cho ngân hàng số tiền gốc là hơn 900 triệu đồng. Đến nay, căn hộ 612 đã được chuyển nhượng cho người khác với giá 1,8 tỷ đồng. Chính vì thế, sau khi trừ tất toán hợp đồng tại ngân hàng thì số tiền bán căn hộ còn lại là 830 triệu đồng. Số tiền này được xác định là tài sản chung trong hôn nhân của anh T. và chị N..

Từ những căn cứ trên, TAND quận Bắc Từ Liêm thuận tình cho vợ chồng anh T. và chị N. ly hôn. Đồng thời xác nhận hai người có tài sản chung là 830 triệu đồng. Số tiền này xuất phát từ việc bán căn hộ 612 tòa nhà 27A3, khu đô thị Greenstar phường Cổ Nhuế 1. HĐXX cũng thuận tình cho chị N. nhận 650o triệu đồng còn anh T. nhận 180 triệu đồng theo đề nghị của anh T.. Do anh T. quản lý tiền bán nhà nên phải có trách nhiệm trả cho chị N. đúng thời gian theo thỏa thận của hai bên.

Mặc dù TAND quận Bắc Từ Liêm đã phân chia tài sản dựa trên các bằng chứng, tài liệu thu thập được từ các cơ quan chức năng có liên quan nhưng chị N. vẫn không đồng ý với bản án trên. Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, chị N. đã đệ đơn kháng cáo toàn bộ bản án lên tòa phúc thẩm và được TAND thành phố (TP) Hà Nội chấp nhận.

Bản ánh phúc thẩm của TAND TP Hà Nội đã hủy một phần bản án sơ thẩm về tranh chấp tài sản chung

Bản án của TAND TP Hà Nội nhấn mạnh: “HĐXX cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá về hợp đồng vô hiệu cũng như giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu theo điều 131 bộ luật dân sự bởi giao dịch đó không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm được xác lập và phải đưa chủ thể của các giao dịch như ông N.V.T, bà C.T.T, và Văn phòng công chứng gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan”. HĐXX cũng cho rằng, nếu chỉ phân chia số tiền còn lại khi đối trừ khoản tất toán hợp đồng tại ngân hàng với số tiền bán nhà thì ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sản mà HĐXX phúc thẩm không thể khẳng định được.

Sauk hi TAND TP Hà Nội hủy một phần bản án sơ thẩm về tranh chấp tài sản chung, chị N. đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận Bắc Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm “tố” chồng về hành vi làm giả giấy tờ.

