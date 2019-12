Phiên điều chỉnh cuối năm giá xăng có thể tăng lên bao nhiêu?

Hôm nay 31/12, liên Bộ Công thương – Tài chính sẽ công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành giá xăng dầu cuối cùng của năm 2019. Trong 24 kỳ tính giá trước đó trong năm 2019, giá xăng đã có 9 lần tăng giá, 11 lần giảm giá và 4 lần giữ nguyên. So với thời điểm dầu năm, giá xăng đã tăng thêm 3.459 đồng/lít.





Theo Petrotimes dẫn dữ liệu của Bộ Công Thương cho biết, từ kỳ điều hành ngày 16/12, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng. Trong đó, xăng RON 92 có giá 71 USD/thùng, xăng RON 95 có giá 75,5 USD/thùng. Giá xăng tăng khoảng 1% so với kỳ điều hành trước.

Giá xăng dầu hôm nay có thể tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Dự báo về giá xăng dầu tại Việt Nam trong thời gian tới, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối nhận định, rất có thể trong kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay giá xăng có thể tăng 100 đồng/lít và giá dầu có thể tăng tới 600 đồng/lít.

Trường hợp trên sẽ xảy ra nếu như cơ quan điều hành không thay đổi mức chi, trích Quỹ bình ổn. Tuy nhiên, trong bối cảnh cận kề 2 dịp Tết, rất có thể cơ quan điều hành sẽ sử dụng Quỹ bình ổn để giữ nguyên giá xăng và giảm mức tăng đối với mặt hàng dầu nhằm đảm bảo các mục tiêu cân đối vĩ mô.

"Tết Dương lịch và Nguyên đán đang cận kề nên có thể nhà điều hàng sử dụnh quỹ để bình ổn xăng, còn dầu vẫn có thể tăng nhẹ dù có trích quỹ", báo Pháp luật Nét dẫn lời một Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu ở TP.HCM.

Trước đó, trong kỳ điều chỉnh giá xăng ngày 16/12, liên Bộ Tài chính - Công thương đã giảm giá các mặt hàng xăng và tăng giá các mặt hàng dầu. Hiện tại giá xăng RON 95 trên thị trường là 20.886 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 là 19.729 đồng/lít.



Ở thị trường giá xăng dầu thế giới, tính đến đầu giờ sáng ngày 31/12, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2020 trên sàn New York Mercantile Exchanghe đứng ở mức 61,67 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 3/2020 đứng ở mức 66,66 USD/thùng. Giá dầu vẫn tiếp tục trụ vững quanh mức cao nhất 3 tháng gần đây.

