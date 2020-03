Philippines: Bị nhốt vào chuồng chó vì ra đường giữa đại dịch COVID-19

Vụ việc xảy ra vào hôm 21/3 tại thành phố Santa Cruz, tỉnh Laguna ( Philippines ), theo Philippines Stars. Cụ thể, khi phát hiện một nhóm 5 người ra đường vào ban đêm và vi phạm lệnh phong tỏa, Chủ tịch Frederick Ambrocio của xã Gatid đã ra lệnh nhốt cả 5 người này vào chuồng chó.

Cụ thể, theo Sở cảnh sát thành phố Santa Cruz, 5 người trong nhóm này (có 2 trẻ vị thành niên) khi đang đi bộ đến nhà một người khác vào lúc 10h đêm thì gặp nhân viên tuần tra của xã Gatid. Sau đó, nhóm này được đưa đến trụ sở xã, gặp Chủ tịch Frederick Ambrocio. Ông đe dọa sẽ bắn những người này nếu không chui vào chuồng chó, ở 30 phút trước khi được thả ra.

Sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội , ông Ambrocio lý giải nguyên nhân bắt cả nhóm 5 người chui vào chuồng chó là do nhóm không chịu về nhà dù đã được nhân viên tuần tra yêu cầu. Nhóm 5 người còn bị say rượu và nói những lời khó nghe đối với các nhân viên tuần tra.

Tuy nhiên, ông Ambrocio đang phải đối mặt cáo buộc vi phạm đạo luật bảo vệ Trẻ em của Philippines, bởi trong nhóm 5 người bị nhốt trong chuồng chó có 2 trẻ vị thành niên.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng đã ban bố lệnh phong tỏa toàn đảo Luzon từ ngày 16/3 và nhấn mạnh, quan chức các xã phải chịu trách nhiệm thực thi lệnh phong tỏa và tích cực ra tận hiện trường để kiểm soát sự di chuyển của người dân, nếu không có thể bị cách chức.

Không chỉ ở Philippines, Singapore cũng có những hình phạt nghiêm khắc với những người không chấp hành việc giãn cách xã hội khi hình sự hóa hành vi cố tình đứng gần người khác. Theo như luật mới về bệnh truyền nhiễm tại Singapore, bất kỳ đối tượng nào có hành vi cố ý ngồi gần trong khoảng cách 1m (hoặc ít hơn) với người khác ở nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính tới 10.000 đô la Singapore (khoảng 161 triệu đồng), nhận mức án tù giam lên đến 6 tháng hoặc cả 2.



Tính đến sáng 28/03, Philippines ghi nhận tổng cộng 803 người nhiễm COVID-19 với 54 trường hợp tử vong. Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, ông Felimon Santos Jr cũng ghi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Delfin Lorenzana sẽ thực hiện tự cách ly sau khi tiếp xúc với ông Santos.



