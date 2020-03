Philippines: Máy bay y tế nổ tung khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng

Theo Asiaone, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối 29/3. Giới chức trách sân bay tại Manila (Philippines) cho biết, chiếc chuyên cơ y tế chuyên để chở bệnh nhân từ Manila tới Haneda (Nhật Bản) khi đang cất cánh thì bất ngờ bốc cháy tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (NAIA) của Manila.



Vụ cháy bất ngờ đã khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn gồm 8 người thiệt mạng. Cụ thể, trong 8 nạn nhân có 2 hành khách và 6 phi hành đoàn. Chiếc máy bay gặp nạn là chiếc máy bay cỡ nhỏ West Wind 24 thuộc hãng hàng không Lion Air. Trên máy bay có 3 nhân viên y tế, 3 thành viên phi hành đoàn, 1 bệnh nhân và 1 người đi kèm.



Chia sẻ trên Twitter, Thượng nghị sĩ Richard Gordon - Chủ tịch Hiệp hội Chữ thập Đỏ Philippines cho biết, chiếc máy bay có số hiệu đăng ký RP-C5880, được cho là do chính phủ Philippines thuê nhằm chở một bệnh nhân đến thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chữa cháy và nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường.



Đặc biệt, trong 8 người thiệt mạng có 6 người Philippines và 2 hành khách nước ngoài, gồm một người Mỹ và một người Canada. Đường băng số 2 - nơi xảy ra tai nạn đã bị phong tỏa và đang tiến hành điều tra nguyên nhân.



Ông Gordon tuyên bố: "Đường băng đã tạm thời đóng cửa, các nhà điều tra từ Ủy ban điều tra tai nạn máy bay của Cơ quan hàng không dân dụng Philippines đang có mặt để xác định nguyên nhân vụ việc".



Được biết, hãng Lionair chuyên cung cấp các chuyến bay y tế và bay chuyên cơ, thực tế nó không hề liên quan đến hãng hàng không giá rẻ Lion Air tại Indonesia.



Mới tháng 9 năm ngoái, một máy bay cũng của hãng này đã gặp tai nạn ở tỉnh Laguna ( Mới tháng 9 năm ngoái, một máy bay cũng của hãng này đã gặp tai nạn ở tỉnh Laguna ( Philippines ).

Thùy Nguyễn (t/h)