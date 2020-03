Philippines trở thành quốc gia đầu tiên đóng cửa thị trường tài chính để đối phó dịch COVID-19

Điều này xảy ra khi cuộc đình công kéo dài một tháng ở thủ đô Philippines có hiệu lực. Theo tờ South China Morning Post, Philippines tạm dừng giao dịch chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ cho đến khi có thông báo mới. Đây chính là quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa thị trường tài chính để đối phó với việc dịch COVID-19 lan rộng.



Báo cáo từ Sở giao dịch chứng khoán Philippines và Hiệp hội ngân hàng Philippines cho biết, việc đóng cửa sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay (thứ ba ngày 17/03/2020): "Sẽ không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Philippine, Inc. và không thanh toán bù trừ cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo an toàn cho nhân viên và thương nhân trước các trường hợp leo thang của bệnh do chủng mới của virus corona gây nên".

Các động thái này dựa theo quyết định của Tổng thống Rodrigo Duterte hôm thứ Hai vừa qua để đảm bảo an toàn cho ít nhất 57 triệu dân. Tính đến ngày 17/03/2020, Phiippines đã ghi nhận 140 ca nhiễm COVID-19 với 12 trường hợp tử vong.



Tính từ đầu năm đến nay, chứng khoán Philippines đã giảm hơn 30% - là một trong số những sự sụt giảm lớn nhất ở châu Á, khi chứng khoán trên toàn thế giới đang lao vào tình trạng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Một quỹ giao dịch trao đổi niêm yết tại Mỹ theo dõi thị trường Philippines đã giảm kỷ lục 19,5% vào thứ Hai sau khi thị trường tuyên bố ngừng hoạt động.



Đóng cửa thị trường trong thời kỳ khủng hoảng là cực kỳ hiếm nhưng không phải không có tiền lệ. Trước đây, thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng băng gần một tuần sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, trong khi Hồng Kông tạm dừng giao dịch sau vụ sụp đổ của "Thứ Hai Đen" (Black Monday) năm 1987. Ngoài ra, Hy Lạp cũng đã đóng cửa thị trường chứng khoán khoảng năm tuần vào năm 2015.

Các sàn giao dịch tại Hàn Quốc và Indonesia cho biết, họ không có kế hoạch ngừng giao dịch, trong khi sàn giao dịch của Úc và các cơ quan quản lý thị trường đã có một loạt các biện pháp, một số trong đó đã được thực hiện, để duy trì trật tự và khả năng phục hồi của thị trường.



Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Jay Clayton thông báo trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC vào thứ Hai, rằng thị trường chứng khoán nên tiếp tục hoạt động. Giám đốc điều hành của Nasdaq Inc., Adena Friedman chia sẻ trên Bloomberg TV rằng, đó là cách tốt hơn rất nhiều để giữ cho thị trường mở, với lý do nhu cầu huy động vốn của các công ty, các vấn đề bị dồn nén có thể xảy ra khi bị đóng cửa.



Sàn giao dịch chứng khoán New York đã gửi một lưu ý sau giờ làm việc vào thứ Hai cho biết, tất cả các thị trường của Tập đoàn NYSE bao gồm các sàn giao dịch sẽ "tiếp tục hoạt động bình thường vào ngày mai".

