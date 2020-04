Phillip Nguyễn đăng ảnh chụp Linh Rin, ngầm ám chỉ cặp đôi 'gương vỡ lại lành'

Chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc Linh Rin và Phillip Nguyễn luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt là gần đây khi người đẹp Hà thành tuyên bố cả hai rạn nứt sau gần 1 năm yêu. Mọi chuyện bắt đầu khi Linh Rin bất ngờ xóa hết những bức ảnh trên Instagram, chỉ để lại một bức ảnh duy nhất với nội dung đầy tâm trạng. Người đẹp đã thay đổi caption bức ảnh như sau: "Nếu có thể vì mình buồn mà khóc thì vì ai đó, mình buồn mà khóc cũng dễ hiểu. Nhưng nếu ai đó không vì mình mà mình bởi vậy cũng không vì mình thì đúng là một điều khó hiểu nhất trên đời này. Đúng không? Chỉ là sau cùng, cuộc đời này cốt lõi vẫn dạy chúng ta - dù thắng hay bại, đúng hay sai, được hay mất - cũng không vì đó mà đánh mất sự bình yên của bản thân. Điều vô giá ấy không thể tùy tiện mà đánh mất".

Khi được hỏi, cô cũng thừa nhận với người hâm mộ và giới báo chí rằng mình đang buồn bã chuyện tình cảm, thú nhận chuyện rạn nứt với bạn trai tỷ phú. Đáng chú ý, sau đó Linh Rin còn 'mạnh tay' đóng cửa trang Instagram của mình khiến người hâm mộ hoảng loạn.

Tuy nhiên, mới đây Phillip Nguyễn đã có một động thái đặc biệt sau nhiều ngày yên lặng. Anh chia sẻ đoạn story chụp một cô gái được cho là Linh Rin , cả hai cùng ăn tối ngoài ban công với nhau. Người hâm mộ tinh ý nhận ra bóng người nữ hiện lên trong gương chính là Linh Rin và không khỏi vui mừng trước sự hàn gắn của cặp đôi đẹp này.

Sau đó, Phillip đã chia sẻ đoạn story ghi lại cảnh người đẹp đang cùng chơi đùa với thú cưng, ngầm ám chỉ cặp đôi 'gương vỡ lại lành' sau khoảng 2 tuần rạn nứt. Sau đó, người đẹp Hà thành cũng chính thức mở một tài khoản mới trên Instagram, để ảnh đại diện là chú cho cưng của cặp đôi cùng nuôi và chỉ follow duy nhất bạn trai của mình.

Trước động thái này của cặp đôi , người hâm mộ cảm thấy an tâm khi cả hai đã chính thức quay lại, cùng yêu thương nhau như đã từng. Có lẽ dù có mâu thuẫn khó khăn, những người còn yêu nhau sẽ tìm được đường về bên nhau.

Chi Nguyễn (t/h)