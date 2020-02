Phim chiếu rạp ngày Valentine 14/2: `Sắc đẹp dối trá` của Hương Giang đối đầu phim ngoại

Bên cạnh những bộ phim về tình yêu, phim chiếu rạp ngày Valentine 14/2 năm nay khá đa dạng ở các thể loại, từ bộ "Sắc đẹp dối trá" do Hương Giang đóng chính cho đến phim kinh dị "Ngôi làng tử khí" của Nhật Bản.

1. "Sắc đẹp dối trá"

Bộ phim "Sắc đẹp dối trá" xoay quanh cuộc đời của chàng diễn viên đóng thế Dương luôn ấp ủ giấc mơ được sống thật với giới tính của mình. Một ngày nọ, Dương vô tình chứng kiến đồng nghiệp bị truy sát và sát hại, và bị vướng vào rắc rối. Để chạy trốn, Dương nghe lời khuyên của bạn thân và bay sang Thái Lan chuyển giới.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa yên ổn thì Dương lại cần tiền để trả viện phí phẫu thuật cho cha mình. Vì thế, Dương quyết định tham gia cuộc thi hoa hậu để có thể kiếm tiền lo cho cha.

2. "Tháng năm hạnh phúc ta từng có" (Happy old year)

Gặp lại nữ chính Chutimon Chuengcharoensukying của bộ phim đình đám một thời 'Bad Genius', khán giả sẽ theo chân nữ thiết kế 28 tuổi Jean hồi tưởng về những ngày tháng thanh xuân đầy hoài niệm. Cô cùng anh trai Jay lên kế hoạch thiết kế lại căn nhà cũ thành văn phòng để tiết kiệm chi phí. Ban đầu, cả hai muốn vứt bỏ những món đồ cũ không dùng nữa, nhưng bị mẹ ngăn cản vì bà cho rằng các vật dụng đều chứa đầy kỷ niệm. Trong lúc dọn dẹp, Jean tìm thấy những kỉ vật gợi nhớ về bạn trai cũ năm nào cùng những kỷ niệm đã qua.

3. "Ngôi làng tử khí" (Howling Village)

Nếu là những trái tim cô đơn trong ngày lễ Valentine và muốn thưởng thức một gì đó khác biệt, thì bạn đừng bỏ qua bộ phim kinh dị "Ngôi làng tử khí" nhé. Howling Village kể về một ngôi làng Inunaki tại Nhật Bản, đặc biệt chỉ có một casnh cổng ngăn cách với những khu vực lân cận. Trên cánh cổng này có treo nhiều tấm biển với nhiều nội dung khác nhau, nhưng kỳ lạ nhất là tấm biển đề: "Hiến pháp và Luật pháp Nhật Bản không được áp dụng tại đây". Quyết tâm đi giải mãi bí ẩn này, nhà tâm lý học Kanae quyết đến ngôi làng Inunaki và mọi rắc rối của hành trình khám phá bắt đầu.

4. Harley Quinn: Birds of Prey

Dù đã ra rạp từ ngày 7/2 nhưng bộ phim mới nhất của "cô dâu hề" Harley Quinn vẫn chưa giảm độ hot. Phim nối tiếp câu chuyện từ phần phim "Suicide Squad", tuy nhiên lần này Harley Quinn đã quyết tâm chia tay Joker và trốn chạy những kẻ thù. Trong quá trình chạy trốn, cô gặp rắc rối với gã ác nhân Black Mask, kết bạn với những nữ cường nhân khác. Sau cùng, cô hợp sức cùng nhóm nữ cường để giải cứu cô bé Cassandra Cain.

5. "Những người phụ nữ bé nhỏ" (Little Women)

Nếu là một "mọt sách" chính hiệu thì chắc hẳn bạn sẽ biết đến bộ tiểu thuyết Những người phụ nữ bé nhỏ" (Little Women) của tác giả Louisa May Alcott. Bộ truyện đã được chuyển thể thành phim, kể về cuộc sống của bốn chị em Meg, Jo, Beth và Amy - "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành. Đây là bộ phim phù hợp cho những nàng mê truyện hoặc muốn đi xem cùng nhóm bạn gái của mình trong dịp Valentine này.

Chi Nguyễn (t/h)