Phim 'Good Casting' sở hữu rating cao vượt 'Quân vương bất diệt' có gì đặc biệt

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc cho biết bộ phim 'Good Casting' của diễn viên Choi Kang Hee và Yu In Young đã có hai tập mở màn đầy ấn tượng với rating khủng ở mức 9.5% và 12.3%. Thành tích này đã khiến bộ phim vượt qua 'Quân vương bất diệt' của Lee Min Ho cũng được công chiếu trên SBS và đang dẫn đầu đài trung ương. Những từ khóa về phim và các diễn viên liên tục lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên trang Naver trong những ngày qua.

'Good Casting' (Giả danh) xoay quanh câu chuyện của đặc vụ huyền thoại NIS (Cục Tình báo quốc gia) Baek Chan Mi (Choi Kang-Hee) - một nhóm trưởng giỏi toàn diện cả về chiến lược lẫn võ thuật nhưng cô vẫn có điểm yếu là quá nóng nảy và hiếu thắng. Chính vì điểm yếu này mà cô đã mất đi cấp dưới của mình khi công việc trở nên quá nguy hiểm, thậm chí còn đã để lọt mục tiêu. Sau sự cố này, Chan Mi bị giáng chức và chuyển tới làm việc trong nhóm an ninh mạng của NIS.

Cô được chọn để điều tra một vụ án liên quan đến trộm cắp tài sản trí tuệ tại công ty lớn nhất Hàn Quốc. Ăn năn với hành động sai sót của mình và quyết tâm tìm ra hung thủ thực sự giúp trả thù cho cấp dưới, Chan Mi quyết định tiếp tục theo đuổi vụ án năm xưa.

Bộ phim xoay quanh chủ đề nữ quyền hấp dẫn đáng xem, loại đề tài mà nhiều nền công nghệp điện ảnh trên thế giới đang tập trung khai thác. Ba nữ đặc vụ 'mỗi người một vẻ một phân vẹn người' cùng nhau mang đến cho người xem những phân cảnh hấp dẫn, kèm theo đó là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bộ phim như một cơn gió lạ khiến khán giả thư thái tận hưởng sau loạt phim có màu sắc u tối khác như Memorist, Rugal được công chiếu trước đó.

Đây cũng là sự trở lại của 'Nữ hoàng phim hài' Choi Kang Hee sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc như Yoo In Young, Kim Ji Young, Lee Sang Yeob, Lee Jong Hyuk.

Good casting dự kiến kéo dài 16 tập, mỗi tập phim dài khoảng 60 phút. Phim bắt đầu được lên sóng từ ngày 27/4 vừa qua, các tập tiếp theo sẽ được công chiếu vào 22h (giờ Hàn) thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.

Chi Nguyễn (t/h)