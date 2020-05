Phim 'Hoạt động ngoại khóa' về tội phạm học đường Hàn Quốc gây sốt, gợi nhắc 'Phòng chat thứ N'

Dù không được quảng bá quá rầm rộ hay có dàn sao hạng A nổi tiếng, 'Hoạt Động Ngoại Khoá' (Extracurricular) về học đường Hàn Quốc lại thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Hiện bộ phim đang đứng thứ 2 trong Top 10 phim được xem nhiều nhất ở thị trường Việt Nam, chỉ sau 'Quân vương bất diệt' của Lee Min Ho.

Dù bản chất là series học đường, nhưng những mặt tối được thể hiện trong Extracurricular có thể khiến nhiều người không khỏi choáng váng, chẳng hạn như nhiều chi tiết gợi nhắc về 'Phòng chat thứ N' - bê bối tình dục chấn động nhất Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Đâu là lí do khiến bộ phim nay trở nên hot đến thế?

Đề tài chân thực, phản ánh thực tế

Dù mang tiếng là series phim học đường, nhưng những gì mà Extracurricular thể hiện có thể khiến nhiều người choáng váng. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh ngoan hiền, học giỏi top đầu lớp Oh Ji Soo (do diễn viên Kim Dong Hee thủ vai). Ở trường hoàn hảo là thế, nhưng mấy ai ngờ ban đêm cậu chính là 'tú ông' chuyên dẫn mối cho đường dây mại dâm vị thành niên. Extracurricular không phải là câu chuyện thanh xuân vườn trường tiếc nuối, mà là những gì tăm tối nhất, tuyệt vọng nhất của những đứa trẻ khốn cùng phải tìm mọi cách để kiếm tiền.

Đồng thời, cuộc sống hai mặt của nam chính Jisoo cũng khiến người xem liên tưởng tới vụ bê bối tình dục chấn động 'Phòng chat thứ N'. Kẻ cầm đầu phòng chat này là nam sinh 24 tuổi, những kẻ đồng phạm chỉ mới 18, 19 tuổi; và vô số loạt phòng chat tình dục 'ăn theo' bị vạch trần có những kẻ cầm đầu là học sinh cấp 2, cấp 3 khiến nhiều người choáng váng.

Cốt truyện gây sốc không kém 'Thế giới hôn nhân'

Trong thời gian gần đây, bộ phim 'Thế giới hôn nhân' (The World of the Married) đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hàn Quốc và nhiều nước châu Á về đề tài hôn nhân - ngoại tình. Điều này cho thấy khán giả đang dần chán những bộ phim hoa mỹ, ngọt ngào viễn tưởng và muốn những thước phim trần trụi, chân thật về cuộc sống.

Extracurricular đem đến cho khán giả những trải nghiệm tương tự, khi khắc họa những nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách. Đó là Oh Ji Soo, chấp nhận điều hành đường dây mại dâm, kiếm tiền bẩn để theo đuổi ước mơ. Đó là Seo Min Hee (Jung Da Bin) chấp nhận bán thân để có thể "nuôi" người yêu của mình. Không còn con đường quay lại, một tương lai đen tối mịt mờ đang chờ đợi tất cả bọn họ. Ji Soo và Kyu Ri bất chấp kiếm tiền bằng mọi cách, nhúng tay vào những hoạt động phạm pháp cũng chỉ với mong ước được giải thoát khỏi tình thế khốn khó hiện tại. Hai nhân vật này được xây dựng “rất đời”, rất thực tế. Những khung cảnh giật gân, tình huống bạo lực gây sốc khiến khán giả không thể rời mắt khỏi bộ phim.

Dàn cast trẻ nhưng đầy thực lực

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ chỉ mới vào nghề vài năm nhưng đã nhanh chóng chứng tỏ thực lực của mình. Khán giả sẽ nhận ra gương mặt quen thuộc của Kim Dong Hee - chỉ vừa xuất hiện trong bộ phim làm mưa làm gió trước đó 'Tầng lớp Itaewon'. Đến Extracurricular, Kim Dong Hee đã có một sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất khi thủ vai cậu học sinh Jisoo có cuộc sống hai mặt, đa chiều. Vai diễn tiểu thư nhà giàu, học giỏi nhưng tâm lý bất ổn Bae Gyu Ri của Park Joo Hyun cũng khiến người xem ngạc nhiên, khi đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai thứ chính.

Extracurricular hiện có đã trọn bộ 10 tập trên Netflix.

