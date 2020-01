Loạt phim Tết 2020 mới nghe giới thiệu đã 'no mắt đã tai', hội cuồng phim không thể bỏ lỡ

Thị trường phim Tết chưa bao giờ hết hot, mang đến cho mọi nhà, mọi người những phút giây thư giãn, thoải mái bên gia đình , ngưới thân. Và, thêm một năm mới nữa lại đến, là những "fan cuồng" điện ảnh, bạn đã biết xem gì vào Tết 2020 chưa? Hãy cùng điểm danh hàng loạt phim sẽ ra mắt vào năm nay nhé!





30 chưa phải là Tết





Đây là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của "ông hoàng phòng vé" Trường Giang, với sự đầu tư của đạo diễn phim “Chàng trai năm ấy” - Quang Huy. 30 chưa phải là Tết xoay quanh câu chuyện nhân vật Hân, do Trường Giang thủ vai. Hân là một chàng trai mồ côi mẹ từ nhỏ và lớn lên dưới đòn roi của cha. Lớn lên, anh ta bỏ quê lên thành phố lập nghiệp và bị cuốn vào cuộc sống vật chất và hoàn toàn quên đi một mái ấm gia đình.

12 năm sau, anh ta quyết định trở về giành miếng đất của cha mình để cưới con gái ông chủ tập đoàn lớn nhất Sài thành. Bị sự mù quáng, tham vọng lẫn cả thù hận dẫn dắt, Hân đối diện với hiện tượng lạ khi bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian vô tận ngày 30 Tết để có thể nhận ra những giá trị anh đã bỏ quên.

Nội dung của phim "30 chưa phải là Tết" gửi đến khán giả những thông điệp nhân văn về giá trị, tình cảm của gia đình, bạn bè và cuộc sống. Bên cạnh đó, phim có sứ góp mặt của cây hài trẻ Mạc Văn Khoa trong vai thầy tu - bạn thân của Hân.

Anh ta là một thanh niên giác ngộ Phật pháp, có duyên với tu hành. Nhân vật mà Mạc Văn Khoa đóng, là sợi dây kết nối câu chuyện, đồng thời cũng là người giúp nhân vật của Trường Giang hướng thiện. Ngoài những tình huống hài duyên dáng, khán giả còn lắng đọng cảm xúc với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội như: NSND Hồng Vân, NSND Việt Anh. Dự kiến, bộ phim "30 chưa phải là Tết" sẽ ra mắt khán giả Việt vào ngày 25/1/2020 Tết Canh Tý.

Đôi mắt âm dương





Cùng "đối đầu" với "30 chưa phải là Tết", ngày 25/1 cũng là ngày bộ phim kinh dị “Đôi mắt âm dương” của đạo diễn Nhất Trung ra mắt. Anh là đạo diễn của bộ phim Tết 2019 “Cua lại vợ bầu”, với kỷ lục phòng vé gần 200 tỷ đồng.





Ngược dòng với xu hướng hài hước, tình cảm, đạo diễn Nhất Trung liều lĩnh chào sân đầu năm mới với tác phẩm điện ảnh khác biệt với màu sắc kinh dị, bí ẩn. “Đôi mắt âm dương” xoay quanh một gia đình giàu có với nhiều bí mật bao trùm. Đảm nhận vai nữ chính là diễn viên hài Thu Trang. Trong vai người vợ mất trí nhớ và bỗng có khả năng nhìn thấy ma sau một vụ tai nạn giao thông , Thu Trang dẫn dắt người xem đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi được chồng (Quốc Trường) đưa về nhà, cuộc sống cô vợ dường như đều bị phủ lên không khí mờ ám đầy uẩn khúc với những bí mật dần lộ diện.

Đối ngược những vai diễn trước, hài hước hay ngổ ngáo trong "Chị mười ba", khán giả có thể thấy một hình ảnh khác của Thu Trang trong lần hoá thân này. Để có thể khắc họa được nội tâm nhân vật, đồng thời phải gây sợ hãi cho khán giả không chỉ là một câu hỏi lớn mà cũng chính là thách thức đối với bản thân Thu Trang khi nhận lời tham gia dự án. Song song với đó, bộ phim còn mang đến sự chú ý lớn khi có sự xuất hiện của những cái tên “hot” là cặp đôi “Về nhà đi con” Quốc Trường – Bảo Thanh.





Bí mật của gió

Góp mặt vào đường đua phim Tết 2020, “Bí mật của gió” do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chịu trách nhiệm sản xuất. Phim này vinh dự là một trong những là một trong những bộ phim từng tham dự Liên hoan phim Busan 2019 (Hàn Quốc) ở nhánh dành cho phim nổi bật của các đạo diễn châu Á được kỳ vọng có đủ sức hút với khán giả bên cạnh “30 chưa phải là Tết” và “Đôi mắt âm dương”.





"Bí mật của gió" quy tụ toàn những gương mặt diễn viên trẻ như là Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi... Phim khai thác đề tài tình cảm nhẹ nhàng, thanh xuân của tuổi mới lớn kết hợp màu sắc giả tưởng mới lạ. Nội dung phim kể về câu chuyện của Linh (Khả Ngân thủ vai), một cô bé có năng khiếu vẽ. Khi gia đình Linh quyết định chuyển từ quê lên thành phố Đà Lạt sinh sống trong một căn biệt thự cổ cũng là lúc Linh gặp anh chàng lạ mặt đến từ thế giới bên kia tên Phong. kết hợp với Hoàng Yến Chibi, bộ ba sẽ “đối đầu” với thế giới tâm linh để giải mã những khúc mắc giữa quá khứ và hiện tại. Cùng là mô típ phim kinh dị, "Bí mật của gió" lại thuộc dòng tình cảm pha hài.





Chim ưng đen





Hứa hẹn là một bộ phim bom tấn, kèm những pha hành động gay cấn đến nghẹt thở, "Chim ưng đen" đánh dấu sự tái hợp của đả nữ Ngô Thanh Vân và đạo diễn Hàm Trần, sau vai diễn cameo đầy hấp dẫn trong phim viễn tưởng được đánh giá cao - Siêu trộm trước đây. Phim sẽ đến với khán giả Việt vào đúng đêm Giao thừa 30 Tết.





Gái Già Lắm Chiêu 3





Tiếp nối sự thành công của phần 1 và phần 2, "Gái già lắm chiêu 3" vẫn hút hồn khán giả với ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc. Bộ phim theo thể loại Chick-Flick (lãng mạn, hài hước). Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của những người phụ nữ trong giới thượng lưu giàu có bậc nhất xứ Huế. Ms Q (Ninh Dương Lan Ngọc) là nữ hoàng thị phi của showbiz Việt, với tính cách mạnh mẽ, sang chảnh, tuy nhiên cô không nghĩ rằng sẽ có ngày mình đối mặt với mẹ chồng quyền lực, siêu giàu, và siêu khó tính. Đến lúc bước vào "hào môn" một cách bất ngờ, cô phải đối mặt với những luật lệ cầu kỳ của Lê Gia. Trong đó có cả người đứng đầu là cựu minh tinh màn bạc, nổi tiếng thị phi một thời: Thái Tuyết Mai (do NSND Lê Khanh đóng). Trong hoàn cảnh nghiệt ngã này, Ms.Q phải tự trấn an bản thân và cùng với “hội gái ế” của mình tìm cách để vượt qua được kiếp nạn "mẹ chồng siêu giàu – nàng dâu siêu chảnh".





Tiền nhiều để làm gì?

Bộ phim dự kiến sẽ công chiếu vào 30/1 năm nay, với sự tham gia diễn xuất của Hiệp Gà, Lê Quốc Nam, Công Ninh, Dương Chí Công, Cao Thái Hà, Phi Phụng, Hiếu Hiền.

Official Trailer) GÁI GIÀ LẮM CHIÊU 3 - DỰ KIẾN KHỞI CHIẾU 07.02.2020