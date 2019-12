Phó Bí thư Huyện ủy nói gì về clip sờ ngực nữ nhân viên karaoke

Thời gian vừa qua, mạng xã hội lan truyền một clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, quần jean có hành vi sờ soạng vùng ngực một nữ nhân viên phục vụ quán karaoke. Sau đó clip này nhanh chóng bị xóa bỏ.

Theo nhiều thông tin lan truyền, người đàn ông trong clip trên chính là Phó bí thư huyện ủy Ea Súp. Thông tin đã gây xôn xao dư luận địa phương và trê mạng xã hội. The VTC News, ngày 28/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị phản hồi thông tin báo chí liên quan về vụ việc này.

Ảnh cắt từ clip



Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung các báo phản ảnh, phản hồi bằng văn bản cho cơ quan báo chí, đồng thời gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019.



Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp thừa nhận người đàn ông trong đoạn clip có hành vi sờ ngực phụ nữ kể trên chính là mình.

Ông Vũ phân trần thời điểm có hành vi khiếm nhã này ông đang say. Trước khi đi hát karaoke, ông có đi nhậu cùng một số người bạn.



Vietnamnet dẫn lời ông Vũ nói rằng sự việc xảy ra hôm 2/9 vừa qua. “Ngày lễ anh em rủ nhau đi nhậu, ở đây cũng chẳng biết làm gì. Đi câu cá cũng chẳng có để mà câu. Có gì anh em thông cảm. Mình cũng sắp nghỉ rồi, hết tuổi rồi", ông Vũ nói.



Đáng nói, ông Vũ cho biết mình biết rõ người quay clip là một nam nhân viên của quán, nhưng ông không hiểu sao người này không quay ai khác ngoại trừ mình. Ông nói thêm, từng nói chuyện điện thoại với người đã quay clip nhưng sau đó không có động thái gì khác.



