Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo thời gian dự kiến cho học sinh trở lại trường

Khi nào học sinh Hà Nội trở lại trường học?



Ngày 20/4, Cà Mau và Thái Bình là hai địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trở lại. Việc đi học trở lại mới áp dụng cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Ngày 21/4, tới lượt học sinh THCS, THPT và học viên GDTX-GDNN Thanh Hóa sẽ đi học trở lại.



Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội vào chiều tối ngày 20/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình dịch tốt lên, nửa đầu tháng 5 thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Học sinh tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Cà Mau đeo khẩu trang và đảm bảo ngồi cách nhau 2m

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu trong thời gian học sinh, học viên nghỉ học, các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến; hướng dẫn học sinh tự học và tự ôn tập tại nhà và học theo các bài giảng được phát trên kênh truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội...



Vào ngày 27/4, học sinh khối 9 và 12 ở Vĩnh Long sẽ quay trở lại trường để học bình thường. Nhiều tỉnh thành khác thuộc nhóm nguy cơ thấp dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5.



Hướng dẫn đảm bảo an toàn khi trở lại trường học



Trả lời VOV .VN, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ chưa khuyến nghị các tỉnh thành nằm trong nhóm có nguy cơ và nguy cơ cao cho học sinh đi học trở lại. Với những tỉnh thành nằm trong nhóm nguy cơ thấp có thể cho học tới lớp nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn.

Học sinh Cà Mau rửa tay trước khi vào lớp ngày 20/4



Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, để đảm bảo công tác an toàn cho các trường học khi đón học sinh trở lại, Bộ GD&ĐT đã cùng Bộ Y tế ban hành Công văn số 550 hướng dẫn chi tiết về trường học an toàn. Công văn nêu rõ, yêu cầu học sinh trước, trong và sau khi đến trường cần làm gì để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.



Cụ thể, đối với học sinh trước khi đến trường cần thực hiện thăm khám Sức Khỏe , đặc biệt là với trường học là phải đo nhiệt độ để đảm bảo các em học sinh đến trường với thân nhiệt cơ thể tốt.

Thứ hai, trường học phải có đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn cho các em học sinh.



Thứ ba, học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế mà có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn.

Thứ tư là không tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, các hoạt động chào cờ thì diễn ra trong lớp học.



Thứ năm, để đảm bảo giãn cách xã hội, yêu cầu học sinh phải đảm bảo khoảng cách ngồi là 1,5m và phải tách lớp học, có những trường, lớp học quá đông phải tách ra làm đôi hoặc hơn nữa để giúp cho học sinh đảm bảo trong phòng học không quá 20 em học sinh và khoảng cách giữa các em học sinh là 1,5m.



Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, trong những ngày tới Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể với các địa phương để cụ thể hóa Văn bản số 550, với các địa phương có dịch sẽ thêm một số các yêu cầu đảm bảo môi trường an toàn.

