Phó công an phường ăn cơm với BN243, 18 cán bộ chiến sĩ phải cách ly

Báo cáo của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, 1 phó công an phường Đông Ngạc từng ngồi uống rượu với bệnh nhân 243 mắc COVID-19, sau đó về trụ sở công an phường tiếp xúc với 18 cán bộ, chiến sĩ khác.

Chiều nay (8/4), Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 TP. Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã họp và dành nhiều thời gian báo cáo thông tin về các ca bệnh mới trên địa bàn.

Trong báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, trên địa bàn có 8 người F1, 64 người F2 và 197 người F3 có liên quan đến bệnh nhân 243.



Đặc biệt, trong số những người F1 có 1 phó trưởng công an phường Đông Ngạc từng uống rượu ăn cơm với bệnh nhân 243, 3 người uống nước và 3 người bán hoa cùng bệnh nhân. Toàn bộ mẫu đã được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, hiện chưa có kết quả. Những người liên quan đến F2, F3 cũng được quận lập danh sách để phun khử độc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Đặc biệt, trong những người F1, phó trưởng công an phường Đông Ngạc sau khi ăn cơm cùng bệnh nhân 243 thì về sinh hoạt, tiếp xúc với 18 cán bộ, chiến sĩ khác khiến tất cả những người này trở thành F2. Ông Cường cho biết, toàn bộ công an phường Đông Ngạc vừa được tiến hành cách ly, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm.

Vị lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cũng bổ sung, nhiều người buôn bán hoa ở phường Tây Tựu và Liên Mạc có giao lưu tiếp xúc với bệnh nhân 243, đặc biệt ở chợ Quảng An. Quận đã phối hợp với Ban quản lý chợ hoa Quảng Bá trích xuất camera, phát hiện 8 F1, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.





Liên quan đến bệnh nhân 243, theo lãnh đạo quân Tây Hồ, quận đã phối hợp đội phản ứng nhanh của phường Quảng An, đến nay xác định được 4 người F1 và 12 người F2. Trong đó, 4 trường hợp F1 đã lấy mẫu xét nghiệm và gửi CDC Hà nội. Toàn bộ những người liên quan cũng đã được tiến hành cách ly đúng theo quy định.

Người dân thôn Hạ Lôi.

Ông Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết những người ở quán cơm 75 Giải Phóng cũng đã được lấy mẫu bệnh phẩm do bệnh nhân 243 từng ăn cơm tại đây khi đưa vợ đi khám bệnh ở BV Bạch Mai.



Ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho hay, đến sáng 8/4 huyện đã điều tra được 109 người F1 (thêm 5 người so với hôm trước) của bệnh nhân 243, lấy mẫu được 108 trường hợp. Trong đó, có 1 trường hợp dương tính (BN250), 18 trường hợp chưa có kết quả, số còn lại âm tính.

Trường hợp dương tính chính là bệnh nhân 250 tên N.T.T. (50 tuổi, bán hàng tạp hóa và gần nhà với bệnh nhân 243). Tổng số tiếp xúc F1 với BN250 là 132 trường hợp. Tất cả đã được lấy mẫu kiểm tra nhanh và đều có kết quả âm tính.

Sáng nay, huyện Mê Linh sau khi họp và thống nhất đã quyết định cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 10.873 người.



Lập 10 chốt phong tỏa thôn Hạ Lôi. Nguồn: Zing .vn



Thùy Nguyễn (t/h)