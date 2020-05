Phố đi bộ hồ Gươm hoạt động bình thường trở lại từ 15/5

Dự kiến, không gian phố đi bộ hồ Gươm sẽ trở lại hoạt động bình thường kể từ ngày 15/5 tới đây sau một thời gian tạm dừng do dịch COVID-19.

UBND quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội vừa ra Thông báo số 88/TB-UBND do Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Hồng Phong ký, theo đó quyết định phố đi bộ hồ Gươm và phụ cận sẽ hoạt động bình thường trở lại từ 15/5 tới đây, với khung thời gian từ 19h thứ 6 đến 24h Chủ Nhật như trước khi có dịch COVID-19.

Theo thông báo này, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của TƯ và TP về việc phòng, chống dịch COVID-19, UBND quận Hoàn Kiếm đã báo cáo UBND TP Hà Nội, tạm dừng hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận. Những khu vực không gian đi bộ gồm: khu vực hồ Gươm và phụ cận, tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội

Hiện nay, do TP đang bước sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế, UBND TP đã có văn bản số 1724/UBND-KGVX ngày 09/5/2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 . Theo đó, các ban ngành cần xác lập tình trạng bình thường trong hoạt động kinh tế - xã hội và đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế;... tổ chức các hoạt động thể dục thể thao , hoạt động tập trung đông người với yêu cầu phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay".

Thực hiện chỉ đạo trên, UBND quận Hoàn Kiếm cho không gian đi bộ trên địa bàn quận hoạt động trở lại từ ngày 15-5, vào cuối tuần. Tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân cùng hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội hoạt động trở lại từ ngày 15/5/2020. Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, hoạt động trở lại từ ngày 15/5/2020 với khung giờ như trước khi có dịch COVID-19. Để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng của quận và thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trước đó, vào ngày 3/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo dừng mọi hoạt động lễ hội, trong đó có đề xuất từ quận Hoàn Kiếm là sẽ tạm dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm. Nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, từ ngày 7/2, toàn bộ hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn sẽ bị tạm dừng.

Chi Nguyễn (t/h)