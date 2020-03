Phó Giám đốc BV Bạch Mai: Có nhân viên bệnh viện bị chủ nhà đuổi không cho thuê nữa

Khi dịch bắt đầu có yếu tố cộng đồng, bệnh viện đã tiên lượng ngay khối y tế sẽ tổn thương đầu tiên vì tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày. Có trường hợp bệnh nhân bị sốt, có triệu chứng đến bệnh viện. Song cũng có những người mang virus và không có triệu chứng đến khám bệnh khác hoặc đi theo người nhà. Phó Giám đốc bệnh viện nhận định dù đã rất cảnh giác nhưng không thể tránh khỏi nguy cơ vì vẫn đây là nơi tiếp xúc và chăm sóc cho bệnh nhân hàng ngày.



TS Dương Đức Hùng cho biết, bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kịch bản ở nhiều cấp độ để chống dịch nên không bối rối, hoảng loạn khi phát hiện trường hợp dương tính.



Bệnh viện chủ động giảm các chương trình tái khám và hạn chế người đến khám. Tiếp đó, bệnh viện ngừng toàn bộ việc tiếp nhận bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Bệnh viện dừng các hoạt động cấp cứu, gửi công văn tới các tuyến dưới yêu cầu chuyển bệnh nhân tới các bệnh viện khác.

Đã có 8 ca mắc COVID-19 liên quan đến BV Bạch Mai



Đối với nhân viên y tế nghi nhiễm được cách ly, chuẩn bị chỗ ở cho nhân viên. "Chúng tôi chuẩn bị khu ung bướu để nhân viên nghỉ, nhà 9 tầng để điều trị cho các bệnh nhân, phân công cụ thể người tham gia các tua trực 4 kíp 5 ca, chỉ định trưởng tua, phó tua, đã lên kịch bản chi tiết đến từng con người", TS Dương Đức Hùng nói.



Sau khi phát hiện bệnh nhân 133, khoa Thần kinh bị cách ly chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Tất cả y bác sĩ đang ở nhà phải tới bệnh viện để cách ly và làm xét nghiệm. Bệnh viện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội phân loại người phải cách ly về mặt dịch tễ và ngay lập tức cung cấp các nhu yếu phẩm để cho họ yên tâm cách ly.



Bên cạnh đó, bệnh viện cũng thắt chặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn bằng cách hướng dẫn quy trình đi lại, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm khi xử lý rác thải y tế, mọi cơ sở vật chất trang thiết bị tại các khoa phòng có nguy cơ được lau khử khuẩn 6 lần một ngày thay vì 3 lần một ngày như trước kia. Bắt buộc ai lưu thông trong bệnh viện phải đeo khẩu trang...



Các khoa khác cũng tăng cường giải pháp chống nhiễm khuẩn. "Ví dụ như ở khoa Nhi, tất cả tay nắm cửa có bọc vải đã tẩm cồn thay vì phải lau rửa nhiều lần do có những người quên rửa tay và miếng vải đó được thay thường xuyên. Có khoa làm miếng nhựa cản giọt bắn để hạn chế lây nhiễm... xuất phát từ nhu cầu thực tế", Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói.



Nỗi lo lớn nhất về nguồn lây nhiễm



TS Dương Đức Hùng nhận định, với tình hình dịch bệnh như hiện tại, mọi người buộc phải thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện, cách ly kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 để tránh lây nhiễm ra cộng đồng.



Xét nghiệm cũng là cách khách quan, khoa học và chính xác nhất để làm rõ mức độ nguy hiểm của Bạch Mai hiện nay với cộng đồng.



Hiện tại, bệnh viện đã lấy 4.300 mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân, dự kiến tiếp tục mở rộng thêm người nhà, người làm công trong bệnh viện. Do khối lượng xét nghiệm quá lớn, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống xét nghiệm tiếp sức cho Bạch Mai để sớm có kết quả và kết luận.

Một trong hai nữ điều dưỡng BV Bạch Mai mắc COVID-19



Việc phải cách ly số lượng lớn nhân viên y tế khiến bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho hay các nhân viên bệnh viện rất nỗ lực và tuân thủ cách ly chặt chẽ về mặt dịch tễ. Trong thời gian qua, nhiều tình nguyện viên đi làm không có lương nhưng vẫn đóng góp cho bệnh viện. Dù bệnh viện cố gắng đảm bảo một số nhu cầu và hỗ trợ tiền mặt, tuy nhiên những đãi ngộ vật chất vào thời điểm này không thể so sánh với lương tâm nghề nghiệp của họ.



TS Dương Đức Hùng cho biết, nỗi lo lớn nhất hiện tại là sự lây nhiễm, gồm lây nhiễm giữa bệnh nhân với bệnh nhân, lây nhiễm giữa bệnh nhân với người nhà và bệnh nhân với y tế. Bệnh nhân lây cho người nhà có khả năng sẽ lan ra cộng đồng. Nếu bệnh nhân lây cho bệnh nhân thì nguy cơ tử vong cao vì bệnh nhân của bệnh viện nặng. Nếu bệnh nhân lây cho nhân viên y tế rồi tiếp tục lây trong viện, sẽ không còn người để điều trị bệnh nữa. Vì vậy việc khoanh vùng, cách ly sớm là việc khẩn cấp cần làm lúc này, không để dịch lan rộng ra nhân viên y tế nữa.



Đau lòng lắm, nhân viên bệnh viện bị kỳ thị

TS Dương Đức HÙng - Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai

"Tôi đồng ý rằng những người có yếu tố dịch tễ phải cách ly nhưng cách thức thế nào để không làm tổn thương nhau, đặc biệt về mặt y tế vì y bác sĩ là chiến sĩ tuyến đầu, phải căng lên mấy trăm phần trăm sức lực không phải vì tiền".



Ông Hùng nói, không muốn dùng tới từ kỳ thị bởi tâm lý tránh xa nguồn nhiễm bệnh là rất bình thường. Tuy nhiên, tâm lý ấy thực sự khiến những người làm công tác chống dịch không khỏi đau lòng, ảnh hưởng tới công việc.



Cũng theo ông Hùng, dù tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, thậm chí có những phản ứng tiêu cực nhưng nhân viên bệnh viện chưa một ai nao núng. Hiện đã có tới 600-700 cán bộ nhân viên đăng ký tình nguyện tham gia trong trường hợp phải điều trị cho người dương tính. Mỗi nhân viên y tế có ý thức trách nhiệm đối với nhân dân, cộng đồng và nghề nghiệp. Họ cũng được tập huấn để hiểu về cách thức lây nhiễm để phòng chống.



"Vì vậy tôi mong và tôi yêu cầu xã hội sẻ chia với ngành y tế, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng tôi ở tuyến đầu. Chúng tôi không đòi hỏi đãi ngộ vật chất để chống dịch, cần nhất sự ủng hộ, đồng cảm", vị PGĐ bệnh viện chia sẻ.

