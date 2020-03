Phó Giám đốc BV Bạch Mai: Tối nay sẽ có kết quả 7.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 của bệnh viện

Chiều ngày 29/3 đã diễn ra hội nghị trực tuyến khẩn tới 300 điểm cầu (từ trung tâm y tế tuyến huyện, Bệnh viện tuyến huyện tới tỉnh, Sở Y tế) với ngành y tế các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra do Bộ Y tế tổ chức. Cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 sau khi Bệnh viện Bạch Mai phát hiện 16 ca dương tính với COVID-19 liên quan đến Bệnh viện này.

Trong hội nghị TS. Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tối qua Bệnh viện Bạch Mai đã cùng lực lượng quân đội di chuyển gần hết số lượng người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung tại Láng Hòa Lạc (Hà nội). Số ít còn lại ở bệnh viện là người nhà của những bệnh nhân có nguy cơ tử vong, nhưng ở lại đềy có kiểm soát và có khu vực riêng.

Về kết quả xét nghiệm của hơn 7.000 mẫu bệnh phẩm gồm nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, nhân viên dịch vụ trong viện, tối nay sẽ có kết quả. Hiện tất cả số mẫu đã có kết quả âm tính, chưa có nhân viên y tế nào trong số này mắc bệnh, theo tin từ tờ ngaymoionline.

Được biết, bệnh viện có 793 bệnh nhân đang nằm điều trị, trong số đó có 353 người có thể ra viện 137 bệnh nhân có khả năng chuyển tuyến dưới, 198 bệnh nhân nặng hơn không thể di chuyển nếu không có phương tiện hỗ trợ.

Trong hội nghị Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cũng chia sẻ khó khăn của bệnh viện tại thời điểm này, đó là việc TP Hà Nội quyết định cách ly đối với tất cả những người liên quan đến bệnh viện từ ngày 12/3 đến nay…

Ông Hùng khẳng định, đối với nhân viên y tế không riêng gì bệnh viện Bạch Mai đã phơi nhiễm chủ động, tức là đã chủ động phòng ngừa và tự cách ly, như vậy không thể áp dụng cách ly đối với nhân viên y tế như người bình thường được, hiện tại nhiều người đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm đó cho nên nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai không được đi làm cũng như ra khỏi nhà, việc này cần xem xét vì nó sẽ ảnh hưởng đến 800 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lực lượng quân đội vào cuộc khử khuẩn bệnh viện Bạch Mai

Ngoài ra, ông Hùng cũng khẳng định, sau khi 100% người trong bệnh viện được sàng lọc, xét nghiệm âm tính, bệnh viện được tiêu độc khử trùng toàn bộ, thì khuôn viên bệnh viện Bạch Mai đã "sạch hơn các điểm ngoài".

Ở một diễn biến liên quan, hôm nay, tình huống bất ngờ xảy ra tại Bệnh viện Xanh Pôn đã khiến bệnh viện này phải phong tỏa tạm thời Khoa Chấn thương chỉnh hình với 41 bệnh nhân, nhân viên y tế do bệnh nhân COVID-19 số 175 đã đến thăm người thân ở đây.

Theo thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhân 175 làm việc tại Công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai và trong vài ngày vừa qua có 7 người làm việc tại đây dương tính với COVID-19, trong đó có bệnh nhân 175.

Ngày 26/3, bệnh nhân 175 (khi chưa có kết quả nhiễm COVID-19) đã cùng vợ và một người khác đến thăm con trai là P.T.D. – bệnh nhân đang điều trị đứt dây chẳng tại Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Xanh Pôn. Đến ngày 28/3 thì có kết quả bệnh nhân 175 mắc COVID-19.

Đến rạng sáng ngày 29/3, Bệnh viện Xanh Pôn đã tiến hành phong tỏa tạm thời Khoa Chấn thương chỉnh hình với 41 bệnh nhân và nhân viên đang trực tại Khoa, người nhà bệnh nhân, chuyển bệnh nhân D. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để cách ly.

Bệnh viện cũng đã tiến hành khử khuẩn các khu vực liên quan, chiều nay (29-3) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã đến lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có liên quan bệnh nhân D.

