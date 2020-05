Phó hiệu trưởng vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Phụ huynh nhờ xem điểm nhưng “hiểu sai ý” nên nâng điểm

Hôm nay (22/5), TAND tỉnh Sơn La bước vào ngày làm việc thứ 2 phiên xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại địa phương này. Trong số này, phần lớn là các cựu cán bộ công tác trong ngành công an và giáo dục của địa phương.

Cơ quan tố tụng cáo buộc vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân, các bị cáo đã can thiệp, sửa chữa bài thi để nâng điểm cho 44 thí sinh, người cao nhất lên tới 26,55 điểm.

Trong phiên xử hôm nay, HĐXX sẽ thẩm vấn lần lượt các bị cáo để làm rõ thủ đoạn, cách thức đưa và nhận thông tin thí sinh để căn thiệp bài thi, nâng điểm. Đáng chú ý nhất là lời khai của bị cáo Đặng Hữu Thủy – cựu phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu.

Tại tòa, bị cáo Thủy khai, ngày 28/6/2018 nhận của bà Nguyễn Thị Kim (kế toán trường THPT Tô Hiệu) thông tin của thí sinh ĐVQ để nâng điểm 3 môn.

Đặng Hữu Thủy tại phiên tòa xét xử

Thủy tiếp tục nhận của bà Bùi Thị Xuân – cán bộ chi cục bảo vệ thực vật Sơn La thông tin của thí sinh PST nâng điểm để xét tuyển vào trường Công an. Bên cạnh đó, Thủy cũng nhận của bà Nguyễn Thị Xuyên – giáo viên trường THCS Mường Bằng thông tin của thí sinh VHL để nâng điểm xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội

Ngoài ra, ngày 3/7/2018, bị cáo Thủy còn nhận của bà Nguyễn Thị Mai Hà – giáo viên trường THPT Tô Hiệu thông tin thí sinh LTH để nâng điểm xét tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân.

Sau khi nhận thông tin, bị cáo Thủy đã trực tiếp can thiệp, tẩy xóa bài thi nâng điểm cho 44 thí sinh, trong có có 4 trường hợp đã nêu bên trên.

Tại phiên xử, Thủy cũng khai nhận đã nâng điểm cho 4 thí ính trên. Tuy nhiên, Thủy cũng khẳn định, khi nhờ chuyển thông tin, các phụ huynh chỉ nhờ xem điểm cho con em. Song do “hiểu sai ý” nên Thủy đã can thiệp sửa bài thi, nâng điểm. Điều đáng đáng, dù chỉ nhờ xem điểm nhưng Thủy lại được các phụ huynh “cảm ơn” cả trăm triệu đồng.

Mặc dù Thủy khai báo như vậy nhưng khi cơ quan điều tra làm việc thì 4 phụ huynh trên lại phủ nhận việc hứa hẹn, đưa tiền cho Thủy. Do đó, ngoài lời khai của Thủy, cơ quan điều tra không có tài liệu chứng cứ nào khác nên không đủ căn cứ quy kết Thủy tội Nhận hối lộ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xét xử gian lận thi cử Sơn La