Từ nhân viên bảo vệ chỉ tốt nghiệp cấp 2, Phó phòng BV tỉnh Sóc Trăng thăng tiến bằng cách nào?

Chiều 21/12, ông Thạch Khuôn - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng xác nhận với cơ quan báo chí việc Sở Y tế tỉnh này đã triển khai quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Lương Minh Tùng - Phó trưởng phòng vật tư - thiết bị y tế của BVĐK tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, ông Tùng bị kỷ luật vì có hành vi "sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập". Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành xem xét kỷ luật Đảng đối với ông Tùng.

Những ngày qua, báo chí phản ánh về việc một số viên chức Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng làm đơn tố cáo ông Tùng sử dụng bằng cấp không hợp lệ. Ông Lương Minh Tùng (SN 1972), được nhận vào làm bảo vệ tại bệnh viện này năm 1996. Hồ sơ lý lịch của ông Tùng ghi chỉ tốt nghiệp THCS. Thế nhưng chỉ 2 năm sau, ông Tùng đã có bằng tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cấp.

Một bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo Dân Trí , năm 2017, do có mối quan hệ thân thiết với một lãnh đạo BVĐK Sóc Trăng, nên ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng trang thiết bị y tế, thay cho ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng phòng); còn ông Dũng chuyển về giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Dược.



Trước đó, khi được mời lên làm việc với cơ quan công an, ông Tùng nói: "Tốt nghiệp THCS trước năm 1990, sau đó học sư phạm, ra trường lên làm việc ở TP.HCM từ năm 1993-1995, rồi học cấp 3 theo dạng 2 năm 3 lớp. Ông Tùng cũng cho hay, thời gian học ông có thi và được cấp bằng đàng hoàng, còn việc bằng ông không dám chắc là thật hay giả.



Sau khi xác minh, cơ quan chức năng và lãnh đạo bệnh viện xác định đơn tố cáo ông Tùng sử dụng bằng cấp không hợp lệ là đúng. Đơn tố cáo cũng phản ánh, lãnh đạo BVĐK Sóc Trăng cùng ông Tùng tạo thành nhóm lợi ích để thao túng các gói thầu trang thiết bị y tế của bệnh viện.



Trước thông tin cho rằng ông Tùng do quen biết nên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng trang thiết bi y tế, báo Tiền Phong dẫn lời bà Nguyễn Thị Lạc - Giám đốc BVĐK Sóc Trăng nói: “Qua xem xét hồ sơ, chúng tôi thấy ông Tùng có đủ bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ trang thiết bị y tế nên đề xuất bố trí về phòng này, còn ông Dũng trước đó là Trường phòng trang thiết bị nhưng tốt nghiệp chuyên ngành Dược sĩ nên ông này có đơn xin chuyển về khoa dược phù hợp với chuyên môn đào tạo và được giải quyết theo nguyện vọng”.

