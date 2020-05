Phì cười với khoảnh khắc Phó Thủ tướng Bỉ bối rối vì không biết phải đeo khẩu trang như thế nào

Đoạn clip ghi lại cảnh Phó thủ tướng Bỉ Koen Geens loay hoay mãi không đeo xong chiếc khẩu trang trong chuyến thăm xưởng may ở thành phố Leuven đang được nhiều người chia sẻ.

Như đoạn clip được chia sẻ, vị Phó Thủ tướng bối rối vì không biết đeo khẩu trang từ đâu và đeo như thế nào. Đầu tiên, ông chụp nó lên trên trán, sau đó cởi ra rồi lại bịt ngang mắt, tiếp đến mới kéo xuống che đúng phần mũi và miệng.

Được biết, đoạn clip này được ghi lại vào ngày 30/4 vừa qua. Khi đó, Phó thủ tướng Bỉ Koen Geens đã có chuyến thăm xưởng may tại làng Wijgmaal, thuộc thành phố Leuven (Bỉ). Ông Koen Geens cũng chính là người chịu trách nhiệm cung cấp khẩu trang cho người dân tại nước này. Tại xưởng may, Phó Thủ tướng Bỉ đã thử đeo một chiếc khẩu trang vải trước sự chứng kiến của các phóng viên.



Tuy nhiên, cảnh tượng ông Koen Geens đeo khẩu trang lại khiến nhiều người phải bật cười. Có lẽ không quen dùng khẩu trang hoặc quá hồi hộp trước ống kính nên ông Koen Geens không biết phải đeo từ đâu. Hết chụp khẩu trang lên trán, ông lại bịt nó ngang mắt. Phải mất một lúc Phó Thủ tướng Bỉ mới có thể kéo được chiếc khẩu trang xuống đúng chỗ cần che.



Trước tình cảnh đầy xấu hổ này, ông Koen Geens đã chữa cháy rằng: "Đó là do tai tôi quá lớn"...

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip trên đã được nhiều người chia sẻ rộng rãi trên mạng Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip trên đã được nhiều người chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội . Thực tế, chính phủ Bỉ luôn yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ở một số nơi nhất định. Do đó, nhiều người cảm thấy khá ngạc nhiên khi ông Koen Geens lại không biết cách đeo khẩu trang như thế nào.



Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến bênh vực Phó Thủ tướng và khẳng định, trước ống kính thì những sự cố như vậy xảy ra cũng không có gì kỳ lạ.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Bỉ, tính đến trưa 4/5 nước này đã ghi nhận tổng cộng 50.267 ca nhiễm bệnh với 7.924 trường hợp tử vong.



Thùy Nguyễn (t/h)