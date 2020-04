Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội của Đường Nhuệ

Liên quan đến vụ vợ chồng đại gia Đường Nhuệ cùng đàn em hành hung phụ xe khách, chiều tối ngày 14/4, Văn Phòng Chính phủ đã phát đi thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ chính trị , Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính Phủ ((BCĐ 138/CP), yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp của Nguyễn Văn Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Trong thông báo phát đi nêu rõ, theo phản ánh của cơ quan báo chí, đối tượng Đường Nhuệ cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm Pháp luật trong thời gian qua, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định, đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 30/3 của Đường Nhuệ và đồng bọn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh, cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen” của nhóm đối tượng này, đã được cơ quan báo chí thông tin những ngày qua, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Vợ chồng Đường Nhuệ

Sau khi hoàn thành công tác điều tra bước đầu thì báo cáo lên Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ (qua Thường trực Ban chỉ đạo) trước ngày 30/4/2020 để tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trong buổi thăm hỏi, động viên Công an tỉnh Thái Bình sau khi khám phá nhiều vụ án, trong đó có vụ Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 30/3 tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá (TP Thái Bình) – Trụ sở Công ty TNHH Đường Dương, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cũng đánh giá, vụ án trên là được dư luận đặc biệt quan tâm, chứng tỏ bị can đã có những hành vi gây bức xúc trong nhiều năm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị, lực lượng Công an phải xử lý nghiêm, khách quan và làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị can; kiên quyết không để sót tội phạm, không để người vô tội bị oan khuất. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũng đề nghị, cơ quan Công an phải tiếp tục khẩn trương điều tra , làm rõ những dấu hiệu phạm tội của các bị can trong một số lĩnh vực khác.

Trong tiến trình điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 30/3, Công an TP Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố và băt giam 6 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương (SN 1980) và chồng là Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, cùng trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư); Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) và Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Trong số đó có Nguyễn Xuân Đường bị tạm giam 3 tháng, các bị can còn lại bị tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Giám đốc công an tỉnh Thái Bình nói gì khi bắt được đại gia Đường Nhuệ

