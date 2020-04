Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cuộc chiến chống COVID-19 bước vào giai đoạn 3

Trong buổi họp ngày hôm qua (1/4), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thông tin, việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố COVID-19 trên toàn quốc với 3 mục tiêu:

Thứ nhất, làm tăng thêm tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chống dịch trên từng địa bàn, trong từng ngành.

Thứ hai, để người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện các chỉ đạo của Đảng, nhà nước và hướng dẫn của các ngành y tế để thực hiện "mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch".

Thứ ba, tất cả các lực lượng tham gia chống dịch của ngành y tế, quân đội, công an và các lực lượng khác được hưởng chế độ, chính sách trong thời gian chống dịch.

Tính đến ngày 1/4, các địa phương đã rà soát, giám sát, quản lý Sức Khỏe 44.293 trường hợp đã đến Bệnh viện (BV) Bạch Mai từ ngày 12/3. Tại một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng… đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ những người đến Bạch Mai và cho kết quả âm tính 100%.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Cũng trong buổi họp hôm qua, thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện có 2 phương pháp xét nghiệm để phát hiện người nhiễm bệnh là:

Thứ nhất, sử dụng máy móc để tìm virus trong cơ thể với độ chính xác cao.

Thứ hai, phát hiện kháng thể khi cơ thể bị nhiễm virus sau một thời gian (ít nhất 3 ngày).

Theo lời thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, phương pháp thứ hai, có loại tets nhanh cho kết quả trong vòng từ 10 – 15 phút, không cần máy móc. Phương pháp này đang được Hà Nội thực hiện test nhanh tại các trạm test dã chiến. Thiết bị test được nhập từ Hàn Quốc về. Test nhanh có độ nhạy, độ chính xác thấp hơn và có tỷ lệ trên 20% là vừa nhầm, vừa sót.

Ông Sơn cũng cho biết, theo các chuyên gia y tế, tại Việt Nam, hiện phương pháp xét nghiệm bằng công nghệ sinh học phân tử Realtime PCR (RT-PCR) nhằm xác định cấu trúc di truyền ARN của virus được coi là phương pháp tối ưu, tỉ lệ chính xác có thể tới 100%. Hiện Việt Nam có 26 phòng xét nghiệm RT-PCR.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến sáng ngày 2/4, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 222 trường hợp. Hiện đã có 63/222 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chữa khỏi và đã xuất viện. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại hơn 20 cơ sở y tế trên toàn quốc. Đa số tình hình sức khỏe ổn định.

Trong số 4 bệnh nhân nặng được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thì có người không phải dùng máy thở nữa. 2 trong 4 ca bệnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Ngày đầu thực hiện cách ly trong xã hội

Nga Đỗ (t/h)