Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nếu cả dân tộc cùng đồng lòng, nhất định sẽ chiến thắng COVID-19 06:18 09/03/2020 "Sao cho cứ ai bị nhiễm, thì chúng ta điều trị khỏi bệnh thì dù có nhiều ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà với Việt Nam ta, chắc chắn là nó không làm gì được".