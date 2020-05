Vì sao Phó Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam bị bắt?

Tin tức mới nhất ngày 11/5, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Quang Hào - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự xảy ra tại VEC, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/C03-P13 ngày 27/6/2019.

Bị can Lê Quang Hào.

Được biết, ông Lê Quang Hào chính là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án này dài gần 140km chạy xuyên qua thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng. Dự án này chia làm 2 giai đoạn, do VEC làm chủ đầu tư và được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2013.

Tuy nhiên, bị can Lê Quang Hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65km) không đúng trình tự, không đúng tiêu chuẩn và quy định của Pháp luật . Quá trình nghiệm thu cũng không đảm bảo yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật và thiết kế dự án được phê duyệt. Những sai phạm này đã khiến công trình không đảm bảo chất lượng khi được đưa vào khai thác sử dụng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng "cảnh ngộ", đoạn đường Tam Kỳ - Quảng Ngãi (Km 65 - Km 139+204) thuộc giai đoạn 2 dự án được đưa vào khai thác từ ngày 2/9/2018 nhưng cũng đã nhanh chóng xuất hiện hư hỏng.

Sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Qua quá trình điều tra, CQĐT đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT giám định 7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 (đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ từ Km 0 - Km 65, thông xe, đưa vào sử dụng đến ngày 2/8/2017) cho thấy, các lớp nền - móng - mặt đường của cả 7 gói thầu nêu trên đều không đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án dẫn đến hư hỏng công trình.

Cơ quan điều tra cũng xác định, các đối tượng đã có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu, gây thiệt hại về tài sản khi thực hiện Dự án cao tốc này.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại VEC, Ban Quản lý Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan đồng thời khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Nguyễn Tiến Thành cùng 7 bị can.

Your browser does not support HTML5 video.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Điệp khúc "vận hành chắp vá". Nguồn: Kênh VTC 1.

Thùy Nguyễn (t/h)