Người dân phố Trúc Bạch vui mừng trở lại cuộc sống bình thường sau 14 ngày bị cách ly

Tin tức mới nhất ngày 20/3, TTXVN đưa tin, sau đúng 14 ngày cách ly theo quy định phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, ông Nguyễn Dân Huy, đã ký quyết định chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly đối với 189 hộ dân trên phố Trúc Bạch vào tối ngày 20/3.

Theo Zing.vn, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã thông tin về việc dỡ lệnh phong tỏa đoạn phố Trúc Bạch (Ba Đình) trong buổi làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội.

Khu phố Trúc Bạch là nơi sinh sống của 189 người dân. Khi biết tin sắp hết lệnh phong tỏa, không ít người dân ở đây không giấu được niềm vui vì sắp được trở lại cuộc sống như bình thường.



Theo đó, quyết định cho phong tỏa khu phố vào đêm mùng 6 rạng sáng 7/3 là thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch. Hiện tại, theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế thì đây là thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Ông Chung cho biết: "Tôi giao và ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch ngay trong ngày ký quyết định liên quan đến giải tỏa toàn bộ phố Trúc Bạch và 189 người cách ly".

Trước đó, vào tối 6/3, 66 hộ dân tính từ số nhà 79 đến 137 phố Trúc Bạch đã được chính quyền yêu cầu cách ly, lập rào chắn và theo dõi, không cho người dân ở khu vực này rời khỏi nơi cư trú sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-17 là bệnh nhân N.H.N., 26 tuổi sinh sống tại đây.





Từ ngày 7/3, trong suốt 14 ngày toàn bộ 66 hộ dân này đã được cung cấp thực phẩm và đồ dùng thiết yếu miễn phí. Theo Vietnamnet, thời gian qua, toàn bộ khu vực cách ly được phun khử khuẩn liên tục. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được triển khai nghiêm túc đến từng hộ gia đình

Riêng nhà số 125 - nơi cư trú của bệnh nhân N.H.N - ca bệnh thứ 17 nhiễm virus corona chủng mới và nhà số 113 (nơi lái xe chị N.H.N thuê) vẫn tiến hành phong tỏa.

Thùy Nguyễn (t/h)