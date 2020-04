Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc tiếp xúc BN243 âm tính với COVID-19

Mẫu xét nghiệm của Trung tá Quách Văn Tính - Phó trưởng công an phường Đông Ngạc có kết quả âm tính với COVID-19.

Chiều 9/4, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Thượng tá Lê Đức Hùng cho hay Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) đã lấy mẫu xét nghiệm Trung tá Quách Văn Tính – Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc. Được biết, Trung tá là người tiếp xúc trực tiếp với BN243 (ngụ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Kết quả xét nghiệm cho thấy Trung tá âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào chiều 8/4, theo báo cáo của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Trung tá Tính từng ngồi uống rượu với BN243, sau đó trở về trụ sở công an phường. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 14/3, trung tá có tới nhà anh họ ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội dự đám cưới. Tại đây, trung tá có tiếp xúc gần và trò chuyện với bệnh nhân thứ 243 nhiễm COVID-19 . Từ ngày 15/3-06/4, trung tá vẫn đi làm bình thường và tiếp xúc gần với khoảng 18 cán bộ chiến sĩ công an phường Đông Ngạc. Vào thời điểm trên chưa có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cũng chưa có chỉ đạo phân công lịch làm việc 2/3 quân số tại công an phường và chưa phát hiện BN243.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm của Trung tá cùng các cán bộ Công an phường Đông Ngạc, cách ly những người tiếp xúc. Trụ sở công an phường cũng đã được tiến hành cách ly, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, sau khi phát hiện BN243 cùng nhiều trường hợp F1, F2, huyện Mê Linh đã họp và thống nhất quyết định cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi. Tổng số người trong thôn lúc này là 10.873 người.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiếp tục đảm bảo ANTT tại địa bàn phường Đông Ngạc. Chỉ đạo đội giao thông trật tự tuần tra kiểm soát từ 5h sáng đến 22h đêm để nhắc nhở và xử lý các trường hợp tập thể dục , tụ tập quá số người quy định và mở cửa bán các mặt hàng không cần thiết khi đang diễn ra cách ly toàn xã hội . Ngoài ra, đơn vị cũng chỉ đạo đội hình sự thành lập 2 tổ công tác tuần tra khép kín trên địa bàn phường từ 22h đêm đến 5h sáng đề phòng các tội phạm hình sự.

Chiều tối ngày 9/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam vừa ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tại Việt Nam là 255. Trong số 4 ca mới, có 2 người từng tiếp xúc với BN243 là BN253 (chị dâu của bệnh nhân) và BN254 (hàng xóm của bệnh nhân).

