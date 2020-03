Your browser does not support HTML5 video.

Phổi của người mắc COVID-19 trông sẽ như thế nào? 11:06 30/03/2020 Đoạn video của bệnh viện Đại học George Washington (Mỹ), dùng công nghệ thực tế ảo VR 360 để mô phỏng sự ảnh hưởng của COVID-19 lên phổi của một người đàn ông 59 tuổi đang phải thở máy, theo CNN.