Phòng cách ly COVID-19 vỡ òa cảm xúc khi chào đón công dân đặc biệt ra đời

Niềm vui vỡ òa khi sản phụ vượt cạn thành công trong phòng cách ly, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với công dân đặc biệt “phiên bản COVID-19”.

Sáng 3/4, ông Tăng Việt Hà – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trong khu cách ly riêng của bệnh viện

Theo ông Hà, bé trai chào đời vào đêm ngày 2/4, trong điều kiện đặc biệt. Khi đó, mẹ bé đang trong thời gian cách ly ở bệnh viện nên con được sinh ra trong phòng cách ly riêng. Các y, bác sĩ đỡ đẻ cũng đeo khẩu trang, măc đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 để đỡ đẻ cho sản phụ.

Trong niềm hạnh phúc vỡ òa của sản phụ và gia đình , các y, bác sĩ đã gửi lời chúc mừng đến công dân đặc biệt này. Các bác sĩ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em bé.

Trước đó, sản phụ từ vùng có dịch ở Hà Nội trở về quê ở Nghệ An. Theo đúng quy định của Bộ Y tế, sản phụ phải đến bệnh viện cách ly trong vòng 14 ngày và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

“Sản phụ khi vào viện cách ly có Sức Khỏe bình thường, không ho không sốt. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cách ly riêng, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng cho sản phụ cách ly sinh con”, ông Hà nói.

Bé trai ra đời trong phòng cách ly vào đêm ngày 2/4

Hiện sản phụ và con trai đang được chăm sóc tại phòng cách ly của bệnh viện . Trước sự việc đáng nhớ này, nhiều người cho rằng, gia đình nên đặt cho bé một cái tên ý nghĩa, đáng nhớ trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh như hiện nay.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, tính đến ngày 3/4, Việt Nam đã ghi nhận 233 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, có 5 người từ nước ngoài trở về đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; người còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Cũng trong ngày 3/4, các bệnh nhân số 99, 100, 121 đã được tuyên bố khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh tại TP Hồ Chí Minh lên 18 và tổng số người khỏi bệnh tại Việt Nam lần 78.

Theo Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, cho biết sau xuất viện, cả 3 bệnh nhân được cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Thông tin cụ thể của các ca nhiễm được xuất viện:

Bệnh nhân 99: nam, 29 tuổi, người Việt, ở quận Bình Thạnh, từ Paris nhập cảnh Tân Sơn Nhất ngày 18/3, cách ly tại tập trung quận 12, xác định dương tính ngày 22/3.

Bệnh nhân 100: 55 tuổi, ở quận 8, từng tham gia thánh lễ Hồi giáo tại Malaysia. Ngày 3/3, ông từ Kuala Lumpur về Việt Nam, được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên từ ngày 4/3 đến 17/3, ông đi lễ liên tục tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar gần nhà.

Ngày 18/3, ông chưa có dấu hiệu bệnh, được Trung tâm Y tế quận 8 lấy mẫu giám sát theo nhóm người dự thánh lễ Hồi giáo tại Malaysia , xác định dương tính ngày 22/3.

Bệnh nhân 121: 58 tuổi, trú tại quận Tân Bình, từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản về Việt Nam ngày 19/3, cách ly tại huyện Cần Giờ. Ngày 20/3, ông bị sốt, không ho, không khó thở, xét nghiệm mẫu ngày 23/3 khẳng định dương tính.

Đây là đợt xuất viện thứ hai tại Bệnh viện điều trị Covid Cần Giờ trong 4 ngày qua. Trước đó, "bệnh nhân 54" - du khách Latvia, xuất viện ngày 31/3. Bệnh viện đang điều trị 10 người nhiễm nCoV.

Nga Đỗ (t/h)