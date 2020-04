Your browser does not support HTML5 video.

Phòng dịch COVID-19: Cách ăn uống lành mạnh trong thời gian hạn chế tối đa đi ra ngoài 16:12 02/04/2020 Trong mùa dịch COVID-19, chúng ta phải hạn chế tối đa việc đi ra ngoài đường, thậm chí nhiều người còn trong chế độ tự cách ly tại nhà. Vậy ăn uống lành mạnh cần duy trì thế nào trong quãng thời gian này?