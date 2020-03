Phòng COVID-19: TP.HCM phong tỏa 2 chung cư, Hà Nội cách ly 150 y bác sĩ

Sau khi xác định có người nhiễm virus corona, hai chung cư M.One Nam Sài Gòn và The Ascent đã bị cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa. Ở Hà Nội, 150 trường hợp là y tá, bác sỹ của BV Bạch Mai đang được cách ly.

Tin tức mới nhất ngày 20/3, chung cư M.One Nam Sài Gòn (phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM) bị phong tỏa sau khi có một trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Những trường hợp tiếp xúc gần đang được các cơ quan chức năng kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin từ Trung tâm y tế quận 7, trường hợp nhiễm COVID-19 ở chung cư này là phụ nữ, quốc tịch Mỹ, sống ở tầng 23 block T1B cùng cha mẹ và em trai. Sau khi chung cư bị phong tỏa, người dân ở đây được mang hàng hóa, thực phẩm đến tận nơi, bảo vệ chuyển đến tận tay để bảo vệ an toàn.

Ngoài ta, chung cư cao cấp Ascent trên đường Quốc Hương (quận 2 TP.HCM) cũng đang bị cơ quan chức năng phong tỏa sau khi một phi công người Anh 43 tuổi nhiễm COVID-19. Được biết, người này sống tại căn hộ A23.02 trong chung cư Ascent với 278 căn hộ với 765 cư dân, trong đó có tới 159 người dân là người nước ngoài.



Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân gồm 3 người là công an phường, một người giúp việc và 3 người ở Cát Lái. Ngoài ra, 7 trường hợp khác cũng được cách ly ở chung cư.

Cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19, chiều 20/3 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tổ chức cuộc họp, chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội. Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến tối 20/3, trên địa bàn TP đã ghi nhận 26 trường hợp nhiễm COVID-19



Đặc biệt, chiều 20/3 có 2 trường hợp là 2 nữ điều dưỡng của Đặc biệt, chiều 20/3 có 2 trường hợp là 2 nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai . Sau vụ việc, xác định 96 trường hợp bệnh nhân tại nơi 2 trường hợp này công tác (F2) nhưng có bệnh nền đã được chuyển đến BV Nhiệt đới TƯ. Tất cả trường hợp này đã được lấy mẫu và xác định âm tính.

Ngoài ra, 150 trường hợp là y tá bác sỹ của BV Bạch Mai đang được cách ly tại Viện tim mạch và Trung tâm bệnh truyền nhiễm của BV. Theo Trí Thức Trẻ, các trường hợp F1 còn có 13 người nhà, người thân, quen đã được phát hiện, đưa đi cách ly tại BV Thanh Nhàn. Toàn bộ 163 trường hợp này đã được lấy xét nghiệm và âm tính.

Thùy Nguyễn (t/h)