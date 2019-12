Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành và nhân dân. Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tích, đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an tỉnh Bắc Giang đã tăng cường phối hợp với các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm trật tự Trong năm 2019, Phòng CSGTđã tăng cường phối hợp với các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Ban An toàn giao thông tỉnh và trực tiếp là Giám đốc Công an tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT. Phòng CSGT đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo TTATGT và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tập trung việc kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo các chuyên đề với các vi phạm là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT), tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm soát tải trọng xe, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đảm bảo TTATGT trong năm 2019

Bằng những nỗ lực của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, tình hình giao thông đã đạt được những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Tình hình ATGT trên địa bàn đã được ổn đinh trật tự trên các mặt.





Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang siết các cung đường "nóng",

xử lý hàng nghìn "hung thần xa lộ"



Tình hình TTATGT đường bộ được duy trì tốt, mặc dù số lượng, mật độ phương tiện giao thông gia tăng trong khi hầu hết các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trọng điểm trở nên quá tải nhưng không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT. Vận tải đường sắt cũng được duy trì tốt, công tác hòa giải hành lang ATGT đường sắt có chuyển biến. Giao thông đường thủy cũng được duy trì tốt, không xảy ra TNGT, trên các tuyến không hình thành tụ điểm phức tạp gây mất ANTT, hoạt động vận tải và các hoạt động văn hóa liên quan đến đường thủy được đảm bảo.



Trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 417 vụ TNGT, làm chết 197 người, 365 người bị thương, gây thiệt hại khoảng 3,844 tỷ đồng. Giảm 67 vụ và 49 người chết, 17 người bị thương so với năm 2018.

Tăng cường công tác tham mưu, giảm thiểu vi phạm TTATGT năm 2019

Trong công tác tham mưu, tuyên truyền pháp luật ATGT, năm 2019 lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang luôn chủ động nắm chắc tình hình TTAGT và những tình hình có liên quan trên địa bàn, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đề ra các giải pháp, biện pháp giải quyết có hiệu quả; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh 2 giải pháp đảm bảo TTATGT gồm: Thực hiện 5 đợt cao điểm, 2 đợt tổng kiểm soát, 17 kế hoạch chuyên đề, ban hành 12 công văn, điện chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tham gia xây dựng văn bản quy phạm Pháp luật về đảm bảo TTATGT.

Tổ công tác phòng CSGt tỉnh Bắc Giang luôn bám sát địa bàn,

đảm bảo TTATGT



Cụ thể, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT và Bộ Công an Phòng CSGT đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Báo Bắc Giang tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác đảm bảo TTATGT; phản ánh hoạt động của lực lượng CSGT Công an tỉnh trong công tác đảm bảo TTATGT.



Trước tình hình TTATGT và TNGT những tháng đầu năm trên tuyến do đơn vị đảm nhiệm diễn biến phức tạp, Đảng ủy Phòng CSGT ban hành Nghị quyết số 577-NQ/ĐU ngày 15/02/2019 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A và đường cao tốc, đơn vị và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, kết quả được kiểm điểm qua sinh hoạt đảng ủy và chi bộ theo định kỳ hàng tháng.



Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, dẫn đoàn, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, buôn lậu, gian thương mại. Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, Cục CSGT, công tác tuần tra kiểm soát – xử lý vi phạm năm 2019 đã chú trọng đổi mới phương thức, hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, xác định cụ thể từng tuyến đường, phối hợp chặt chẽ lực lượng giữa Phòng CSGT và Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.



Đặc biệt, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện kiểm soát 24.031 trường hợp, xử lý 9.787 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ. Trong đó loại phương tiện vi phạm xe ô tô chở khách 835 trường hợp; xe ô tô tải 2.100 trường hợp; xe ô tô con 1.901 trường hợp; xe mô tô 4.951 trường hợp. Tạm giữ 2.979 lượt trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ. Trong đó 26 xe ô tô khách, 169 ô tô tải, 298 ô tô con, 2.486 xe mô tô. Tước quyền sử dụng GPLX 3.486 trường hợp. Nộp ngân sách Nhà nước 18,7 tỷ đồng.



Ngoài ra đơn vị tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân năm 2019 để chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong lực lượng CSGT toàn tỉnh.



Nhằm kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật, huy động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.



Duy trì phát thanh tuyên truyền tình hình TTATGT, phổ biến pháp luật giao thông tại 03 ngã tư đi qua các thị trấn, khu vực đông dân cư trên Quốc lộ 1A, cấp phát hơn 5.000 tờ gấp tuyên truyền. Xây dựng, chủ trì phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai thực hiện 02 phương án đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2.



Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mai được Cấp ủy chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Đội nghiệp vụ thực hiện tốt, có hiệu quả không để bọn tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Cụ thể, trong năm 2019, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị chức năng và quan công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm phát hiện. Cùng với đó, về thực hiện các mặt công tác cũng được Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh và thực hiện tốt và có nhiều thành tích nổi bật, đáng ghi nhận.



Phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện 02 vụ, bắt 03 đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ 0.55kg ma túy đá. 08 đối tượng vận chuyển 1,21 tấn pháo, 1 đối tượng trộm cắp xe mô tô.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Trước những kết quả thực hiện triển khai công tác năm 2019 đã đạt được và đáng ghi nhận. Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cường phương hướng công tác đảm bảo TTATGT những ngày cuối năm 2019 với nhiều diễn biến phức tạp, dự báo số vụ tai nạn, va chạm giao thông thường xảy ra nhiều vào những ngày cuối năm.

Đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang



Đặc biệt, tình trạng gây ùn tắc, cản trở giao thông, tình hình hoạt động của các loại tội phạm; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép còn phức tạp. Để đảm bảo TTATGT, phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT trên tuyến, địa bàn giao thông đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, thời gian tới đơn vị tập trung thực hiện tốt và đẩy mạnh thực hiện mọi mặt công tác.



Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Ban ATGT tỉnh và trực tiếp thường xuyên là Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo TTATGT. Triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Công an, Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh, CBSC thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều nỗ lực bám sát các mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, Phòng sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT những ngày cuối năm 2019.

Đỗ Tuấn - Nguyễn Liên