Không thể xác định bệnh nhân F0 ở Bệnh viện Bạch Mai, ai ở đâu hãy ở yên đó

Ông Phu nhấn mạnh, những ổ dịch không tìm được bệnh nhân số 0, nguy cơ lây ra cộng đồng rất cao nên mọi người dân hãy ở yên tại chỗ.

Đến nay chưa thể xác định được ca F0 ở ổ dịch Bạch Mai



Cũng theo ông Phu, ở giai đoạn này, ngành y tế vẫn tiếp tục theo nguyên tắc là phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng để dập dịch. Do không thể xác định được trong cộng đồng người nào đang mang mầm bệnh nên việc Chính phủ yêu cầu giãn cách xã hội là biện pháp để ngăn người bệnh tiếp xúc với người lành. SARS-CoV-2 lây qua tiếp xúc gần, vì vậy người dân tuyệt đối không tiếp xúc gần, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2m, hạn chế gặp nhau thì sẽ hạn chế lây truyền.



Nếu thực hiện giãn cách xã hội tốt thì dịch bệnh không bùng lên trên quy mô lớn. Nếu chỉ là các ổ dịch nhỏ thì hoàn toàn có thể dập được.



Trái lại, nếu dịch bệnh lan rộng, không khoanh vùng được sẽ tạo sức ép rất lớn lên hệ thống y tế, khi đó tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao do bác sĩ không thể dồn sức, tập trung cứu chữa.



Vì vậy, ông Phu khuyến cáo, ngay lúc này, mọi người dân cần "ai ở đâu hãy ở yên đó, nhà nào ở nhà đó", tuyệt đối không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Đồng quan điểm, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nhận định việc mất dấu F0 chắc chắn sẽ xảy ra do các biện pháp cách ly chưa hết những đối tượng có nguy cơ.



Biện pháp cách ly xã hội là cần thiết và nếu làm tốt sẽ chặt đứt đường lây nhiễm. "Khi đó nếu F0 ẩn trong cộng đồng, cũng không quá lo ngại bệnh lây lan rộng", bác sĩ Khanh nói.

Trong khi đó, nhà nước đã và đang làm tốt việc kiểm soát nguồn bệnh lây nhiễm đối với người nhập cảnh từ nước ngoài về. Theo ông Phu, ở giai đoạn trước, Việt Nam chủ yếu ngăn chặn nhiễm COVID-19 từ nước ngoài về, những người nhập cảnh đều được đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay. Chính vì làm tốt công tác này nên hiện tại số lượng ca mắc ở Việt Nam vẫn ít hơn nhiều nước khác. Trong khi nhiều quốc gia từ 100 ca lên 1.000 ca chỉ trong 7 ngày.

PGS Trần Đắc Phu nhận định, hiện dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Dù không xác định được F0 nhưng tình hình ổ dịch Bạch Mai vẫn ổn định. Những ngày qua không có thêm cán bộ y tế nào của bệnh viện bị nhiễm. Hà Nội cũng đang tổ chức test nhanh trong cộng đồng để sớm khoanh vùng khi phát hiện các ca nhiễm mới.

