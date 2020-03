Phòng dịch COVID-19, xe buýt Hà Nội bị cắt giảm còn 40-90 phút/lượt

UBND TP Hà Nội yêu cầu từ ngày 27/3 đến 5/4, tất cả các tuyến xe buýt trên địa bàn TP sẽ giảm 80% công suất hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, từ ngày 27/3 đến hết ngày 5/4 tần suất hoạt động của xe buýt bị giảm xuống còn 40, 60 và 90 phút/lượt, so với tần suất 5, 10, 15 và 20 phút/lượt như trước đây. Thời gian phục vụ đối với phương tiện giao thông công cộng này cũng bị rút ngắn từ 6h đến 20h thay vì từ 5h đến 22h như trước.

UBND TP Hà Nội lý giải, việc cắt giảm công suất hoạt động nhằm ngăn chặn việc hành khách sử dụng giao thông công cộng làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho người khác hay lây sang cho người điều hành phương tiện công cộng hoặc ngược lại.

Thông báo của UBND Hà Nội cũng nêu rõ, trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng xe buýt để tham gia giao thông, người dân buộc phải tuân thủ các quy định và khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đó là sử dụng khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không chạm tay vào mặt, mũi, miệng, hạn chế ăn uống, nói chuyện trên xe buýt.

Xe buýt Hà Nội phục vụ trong giờ cao điểm

Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng nên hạn chế tham gia giao thông bằng xe buýt. Khi thấy bản thân, hành khách đi cùng có biểu hiện ho, sốt, khó thở nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp xử lý kịp thời...

Việc xe buýt bị giảm công suất tới 80% so với hiện tại được nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và công việc của nhóm người thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng trên địa bàn thành phố.

Trước đó từ ngày 20/3, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội vừa có văn bản báo cáo đề xuất UBND Thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính phương án điều chỉnh cắt giảm 900 lượt xe buýt/ngày đối với 28 tuyến buýt (tương đương giảm 21,3% số lượt xe), thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 22/3.



