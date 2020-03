Phòng khám đông y Hoàng Nam ứng dụng vị thuốc “chè dây” chữa bệnh đau dạ dày do khuẩn HP

Vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) là một loại vị khuẩn sinh sống và phát triển trong dạ dày người. Trong một môi trường axit khắc nhiệt như dạ dày vi khuẩn HP vẫn có thể sinh sống và phát triển được là do toàn bộ cơ thể của chúng tiết ra một loại Enzymer tên gọi là Urease giúp trung hòa được với môi trường sống xung quanh. Enzyme Urease của vi khuẩn HP tiết ra là nguyên nhân chính gây ra những tổn thương ở niêm mạc dạ dày và tá tràng, sau đó những tổn thương này gây ra viêm loét dạ dày, viêm loét hành tá tràng nặng hơn có thể gây ra các chứng như xuất huyết giảm tiểu cầu, thiếu máu và có thể là ung thư dạ dày

Thời gian phát bệnh viêm loét dạ dày do nhiễm khuẩn HP diễn ra tương đối chậm và bất kỳ đối tượng nào cũng có khả năng bị nhiễm khuẩn HP. Nguyên nhân là do vi khuẩn HP đi qua đường miệng và xuống dạ dày, các hoạt động dễ dẫn đến nhiểm khuẩn HP thường là do ăn uống, sự dụng chung bát đũa, cốc, bàn chải đánh răng, không vệ sinh tay chân sạch sẽ trước khi ăn…các triệu chứng khi bị nhiễm vi khuẩn HP thì hầu như không thấy có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, nhưng cũng có một số người trong số họ có thể bị các triệu chứng như đau bụng, hay bị đau vào lúc dạ dày bị trống rỗng vào ban đêm hoặc vài giờ sau khi ăn. Cơn đau lúc đầu có thể là đau âm ỉ, sau đó đến quặn thắt, dữ dội, tình trạng đau kéo dài vài phút cho đến cả tiếng đồng hồ, thường bị trong vài ngày rồi tự thấy khỏi. Ngoài ra còn vài triệu chứng khác như nôn, buồn nôn, chán ăn, giảm cân mà không rõ nguyên nhân, ợ hơi, cảm thấy nóng vùng thượng vị…





Bác sĩ Hoàng đang khám cho bệnh nhân

Phòng khám đông y Hoàng Nam với phương pháp điều trị đau dạ dày do khuẩn HP bằng đông y

Chữa đau dạ dày do khuẩn HP bằng thuốc đông y tại phòng khám Hoàng Nam hiện nay đang đạt được nhiều kết quả tốt và ngày càng nhận được nhiều niềm tin cũng như cảm tình của người bệnh. Với đội ngũ y bác sỹ và dược sỹ của phòng khám đã không ngừng nghiên cứu các vị thuốc có sẵn trong thiên nhiên để kết hợp ra một bài thuốc hoàn hảo và có tính điều trị cao. Trong những năm qua phòng khám đã nghiên cứu ra nhiều vị thuốc cũng như các bài thuốc khác nhau thích ứng với từng thể bệnh qua đó giải quyết được rất nhiều cho bệnh nhân bị mắc các chứng bệnh như: viêm loét dạ dày, tá tràng, đầy hơi thượng vị, ợ hơi, ợ chua, chán ăn, trĩ nội trĩ ngoại , viêm nứt kẽ hậu môn… một trong số những vị thuốc đang được ưu tiên hiện này dùng cho bệnh đau dạ dày do khuẩn HP được phòng khám nghiên cứu là “Chè dây”.

Chè dây thường mọc ở vùng núi rừng phía Bắc nước ta, trong lá chè dây có chứa nhiều hoạt chất tannin và flavonoid, các hoạt chất này có khả năng diệt khuẩn, tiêu viêm, thanh thải nhiệt độc, rất có lợi cho những người bị bệnh dau dạ dày do khuẩn HP gây ra vì hoạt chất có tác dụng trung hòa axit trong dạ dày, làm lành các ổ loét, giảm chứng khó tiêu đầy hơi.

Theo chia sẻ của thầy thuốc Đinh Xuân Hoàng, giám đốc phòng khám đông y Hoàng Nam, bệnh đau dạ dày do khuẩn HP gây ra là rất có hại cho cơ thể, nếu chúng ta không kịp thời điều trị sớm sẽ gây ra các triệu chứng năng hơn như viêm loét dạ dày, viêm xung huyết dạ dày và có thể là thủng dạ dày… chính vì vậy việc kết hợp vị thuốc chè dây với các dược liệu khác để tạo ra một phương thuốc hiệu nghiệm thì trước tiên phải thăm khám để có kết quả chính xác triệu chứng của bệnh. Vì mỗi người đến với phòng khám đều có những thể bệnh khác nhau, không một ai giống ai, phụ thuộc vào từng thể bệnh để hướng dẫn cho người bệnh cách chăm sóc, và chế độ ăn uống dinh dưỡng làm sao cho hợp lý. Đồng thời hướng dẫn người bệnh cách phòng ngừa tại nhà để không gây ảnh hưởng sang người xung quanh.

Theo chia sẻ của thầy thuốc Nguyễn Thị Liên, hiện nay tại phòng khám đông y Hoàng Nam chúng tôi đang cố gắng bào chế làm sao để vị thuốc này đạt được hiệu quả cao nhất, ngoài nấu cao, sắc uống… thì việc kết hợp gia giảm giữa các vị thuốc cũng cần được nghiên cứu kỹ. Từ vị thuốc chính là chè dây thì phòng khám kết hợp thêm các dược liệu như: hoàng liên, chỉ thực, lá mơ, dạ cẩm…để phù hợp với triệu chứng của bệnh. Áp dụng phương pháp đông y để điều trị bệnh đau dạ dày do khuẩn HP là một phương pháp an toàn vì ít gây ra những tác dụng phụ, để được tác dụng tốt thì bệnh nhân cần phải kiên trì điều trị trong thời gian dài, vì thuốc đông y ít khi mang lại hiệu quả nhanh mà cần phải có thời gian để ngấm thuốc và thẩm thấu vào cơ thể. Với những người tình trạng bệnh đã nặng hoặc có tình trạng vi khuẩn kháng thuốc thì cần phải được thăm khám định kỳ thường xuyên hơn để nắm được bệnh lý của mình qua đó mới có thể giữ được cho mình sức khỏe tốt.







Bệnh nhân lấy thuốc về nhà sắc uống điều trị đau dạ dày do khuẩn HP

Cũng theo chia sẻ của một bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Phượng 45 tuổi ở Hải Phòng đã điều trị tại phòng khám đông y Hoàng Nam, trước đây chị có biểu hiện buồn nôn, ợ hơi, thỉnh thoảng thấy hiện tượng đau âm ỉ vùng thượng vị, sau đó chị đi khám và uống thuốc thì thấy bệnh đỡ hơn và cơn đau lại tự nhiên hết nên chị chủ quan không đi khám. Lâu dần chị thấy xuất hiện cơn đau nhiều hơn và tình trạng đau kéo dài hơn, người mệt mỏi, sút cân, cơn đau quặn thắt và nôn… chị đi khám một vài nơi và uống thuốc nhưng lần này không thấy đỡ mà bệnh lại có biểu hiện nặng hơn, đặc biệt chị thấy xuất hiện nôn thường xuyên, máu lẫn với chất nôn ra, khó nuốt thức ăn, người xanh xao. Chị được bạn đồng nghiệp cùng cơ quan đưa đến phòng khám đông y Hoàng Nam, tại đây đội ngũ y tế đã khám và chẩn đoán chị bị đau dạ dày do khuẩn HP cũng khá nặng, sau đó chị được cắt thuốc về nhà sắc uống theo một liệu trình được phòng khám đưa ra, và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cũng như bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết để bồi bổ sức khỏe. Sau 20 ngày uống thuốc và thưc hiện các chế độ ăn được phòng khám hướng dẫn chị cảm thấy người khỏe hơn, da hết xanh xao và đặc biệt là hiện tượng đau được giảm đi trông thấy, các triệu chứng nôn và chán ăn dường như đã được đẩy lùi, vì biết mình đã hợp với phác đồ điều trị của phòng khám nên chị tiếp tục quay lại phòng khám lấy thêm thuốc và nhờ các y bác sỹ thăm khám kiểm tra lại bệnh cũng như đưa ra các phác đồ chăm sóc cho người đã dần bình phục như chị.

Với vẻ mặt rạng ngời cùng nụ cười tươi chị đã hết lời cảm ơn tới những người thầy thuốc tại phòng khám, họ rất nhiệt tình và đầy trách nhiệm với bệnh nhân. Họ luôn xem người bệnh như người nhà của mình và đặc biệt hơn đó là phòng khám luôn tư vấn những gì cần thiết nhất về bệnh để giúp người bệnh đỡ tốn kém chi phí, không vẽ vời hay dọa nạt bệnh nhân.

Với phương châm chữa bệnh bằng tâm của “Từ Mẫu”; với nghiên cứu chuyên sâu, vận dụng kiến thức đông y kim cổ, của đội ngũ y, dược, bác sĩ YHCT, Phòng khám đông y Hoàng Nam đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin, hy vọng sống khỏe, thoát bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân.

Hoàng Quân