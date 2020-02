Phòng Khám sản phụ khoa Tâm An: Tìm lại niềm tin cho những cặp vợ chồng khó sinh, hiếm muộn

Xã hội ngày càng phát triển, đồng thời số lượng các cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn cũng ngày càng tăng trong vài năm gần đây. Thấu hiểu nỗi lòng đó của các cặp vợ chồng ở khu vực bắc miền trung, Phòng khám sản phụ khoa Tâm An ra đời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mỗi tháng, nơi đây tiếp đón nhiều cặp vợ chồng kết hôn lâu năm mà chưa có con. Với quy trình khám vô sinh khắt khe như sau: khám phụ khoa, siêu âm tiểu khung và làm một số xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây qua đường tình dục, xét nghiệm tinh dịch đồ, chụp tử cung – vòi trứng.

Thông qua các xét nghiệm trên, bác sĩ có thể nắm bắt tình trạng của bệnh nhân, chẩn đoán nguyên nhân dẫn tới vô sinh và đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất. Nơi đây còn sở hữu hệ thống phòng mổ, giường bệnh, phòng xét nghiệm, hệ thống bảo quản thuốc… vô khuẩn, vệ sinh y tế đạt chuẩn của Bộ Y Tế và được các chuyên gia y tế đánh giá cao.

Hội đông y bác sỹ tại đây có chuyên môn rất cao hiện đang công tác tại các Hội đông y bác sỹ tại đây có chuyên môn rất cao hiện đang công tác tại các Bệnh viện lớn.

Bác sỹ CKII Hoàng Anh, Giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh sản (thụ tinh ống nghiệm) Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An, tự hào cho biết: “Có những cặp vợ chồng đến đây mang theo niềm hi vọng cuối cùng của một tổ ấm, tìm kiếm cơ hội và mong muốn có một đứa con sau nhiều năm chung sống. Lúc đó cái tâm của người bác sỹ không cho phép chúng ta trục lợi từ bệnh nhân. Điều mong muốn nhất chưa hẳn là một đứa trẻ mà cái mong muốn nhất của Tâm An là tổ ấm của họ được bền vững. Chúng tôi đã làm được điều đó. Họ đã có tổ ấm và những đứa trẻ”.

Hàng ngày, thăm khám và quản lý thai sản cho hàng hàng trăm bà mẹ.

“Trong hành trình tìm con, vợ chồng cần giữ tinh thần lạc quan, kiên trì đương đầu với mọi thử thách. Đây là yếu tố khá quan trọng để quá trình hỗ trợ sinh sản sớm thành công. Bên cạnh trình độ chuyên môn của bác sĩ, máy móc thiết bị hiện đại cũng là một trong những yếu tố quyết định”. - Bác sỹ CKII Hoàng Anh cho biết thêm.

Tâm An thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo bồi dưỡng và bổ sung kiến thức về chăm sóc thai nhi trước và sau khi sinh cho các bà mẹ.

Nói thêm về quản lý thai sản, Thạc sỹ Hồ Giang Nam, Phó trưởng khoa Phụ sản Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết: “Thai nhi là một bệnh nhân, phải được chăm sóc ngay từ trong bụng mẹ, nếu không được can thiệp nhiều thai nhi trong bụng sẽ mất dần tim thai. Nhiều trường hợp bị thai lưu, mẹ đau đớn, thậm chí bị rối loạn tâm lý dẫn tới vô sinh sau này”.

“Đã có lúc vợ chồng tôi tuyệt vọng, cầm đơn ly hôn trên tay chuẩn bị ngày ra tòa vì vợ chồng chúng tôi cưới nhau gần 6 năm vẫn không có con. Tình cờ nghe bạn bè giới thiệu đến phòng khám Tâm An. Điều tuyệt vời nhất đã đến, chúng tôi đã có một có một cháu trai 8 tháng tuổi mạnh khỏe, đó không phải do tạo hóa ban tặng mà do Tâm An mang đến cho gia đình chúng tôi”. Chị Hoàng Thị V trú tại thành phố hạnh phúc chia sẻ.

Nhiều người chọn đây là địa chỉ tin cậy để điều trị vô sinh và tỷ lệ thành công tuyệt đối.

Chị L một cán bộ trú tại huyện Nghi Lộc cho biết: “ tôi bị thấp thai, bác sỹ bảo tôi khó giữ. Cũng may nhờ bạn bè giới thiệu đến phòng khám Tâm An, các bác sỹ ở đây nhiệt tình tư vấn cho tôi, quản lý và nhắc nhở hàng tháng. Rất may chúng tôi đã giữ được thai nhi mạnh khỏe đến nay cháu cũng được 3 tuổi. cũng từ đó gia đình có ai đều đến đây để các bác sỹ ở đây thăm khám và quản lý”.

“Mỗi tháng phòng khám quản lý và thăm khám cho 1500 lượt thai sản và hàng chục cặp vô sinh hiếm muộn, đó là điều mà rất ít các phòng khám làm được. kinh doanh là một phần của cuộc sống nhưng y đức của người bác sỹ phải đặt lên trên cả lợi nhuận, khi đó Tâm mới An được”. Thạc sỹ Hồ Giang Nam –Phó trưởng khoa Phụ sản Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 99 Lý Tự Trọng, Vinh

Điện thoại: 0238 3766 789

Thiên Trí